Al via BorgoSound Festival 2024

BorgoSound Festival è arrivato alla sua dodicesima edizione più conosciuto che mai, con tante presenze non solo di Parma e dintorni ma anche da tante città e regioni vicine. Il concorso musicale a premi organizzato dall’associazione I Nostri Borghi, aperto a ogni genere musicale e attento alle produzioni originali è pronto al via e la prima serata, sabato 29 giugno, sarà dedicata alle band di lunga carriera, i cosiddetti “over”: Armonia, Barcode, Vintage, Orosound.

Attesi anche alcuni ospiti a sorpresa. Dalle ore 21 gli artisti si sfideranno nel piazzale San Giovanni Paolo II (a lato della Camera di Commercio, in fondo a via Verdi) a Parma, luogo-simbolo della lotta al degrado che coinvolge diversi quartieri cittadini fra i quali il centro storico, trasformato per l’occasione in un teatro a cielo aperto.

Come sempre il Festival è patrocinato dal comune di Parma con la partecipazione dell’Avis comunale e anche quest’anno avrà il supporto di Iren e del Parma Calcio 1913 che offrirà due premi: un abbonamento estratto a sorte fra il pubblico chiamato a votare i propri artisti preferiti e una maglia crociata alla band vincitrice assoluta. L’accesso è gratuito, per una serata di buona musica, talento, amicizia, solidarietà e per un modo diverso di vivere gli spazi urbani.