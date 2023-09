Al via l’anno scolastico 2023-2024: il saluto del Sindaco Guerra e degli Assessori Bonetti e De Vanna

Abbracci, sorrisi, emozioni: l’avvio dell’anno scolastico segna l’impegno degli alunni e delle alunne della città nel loro percorso formativo. Per i remigini, i più piccoli della prima elementare, ancora di più. L’anno scolastico 2023 – 2024 segna la ripresa delle attività didattiche dopo le vacanze.

Il Sindaco, Michele Guerra, e l’Assessora ai Servizi Educativi, Caterina Bonetti, l’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, hanno voluto portare il saluto ai bambini ed alle bambine di due scuole primarie della città partendo dagli alunni dell’Istituto Comprensivo Puccini, di cui fanno parte la primaria Pezzani e la secondaria di primo grado Puccini, dove sono stati accolti dalla Dirigente Scolastica professoressa Lorena Mussini. Al momento hanno preso parte il Questore, Maurizio Di Domenico, il Commissario Edoardo Maria Rovere e la rappresentante dell’Ufficio Scolastico Provinciale, Simona Scalzo.

A seguire hanno fatto tappa alla ex scuola Pascoli di via Saffi 8, che ospita gli alunni della primaria Micheli, trasferiti temporaneamente in via Saffi per interventi di riqualificazione in corso alla Micheli stessa. Sono stati accolti dalla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Micheli professoressa Chiara Palù.

Il momento ha costituito, idealmente, un abbraccio degli amministratori a tutti gli studenti e le studentesse della città per un augurio di un anno scolastico proficuo e sereno.

Il Sindaco, Michele Guerra, ha dichiarato: “E’ sempre una grande emozione il primo giorno di scuola: ci rimanda a quelli che sono stati i nostri primi giorni di scuola, un’emozione che cresce quando guardi negli occhi le ragazze ed i ragazzi e percepisci la vibrazione forte dell’inizio di un percorso che guarda lontano. Stamattina nei banchi di Parma siedono le generazioni che dovranno farsi carico del futuro della nostra città ed è una bella sensazione condividere con loro questo momento. La scuola è quotidianamente al centro dei pensieri dell’Amministrazione sia per quanto riguarda gli edifici scolastici che per quello che riguarda la quotidianità delle ragazze e dei ragazzi delle nostre scuole. Auguro, pertanto, un buon anno scolastico ad ognuno di loro, ai loro insegnati, ai dirigenti ed anche alle famiglie”.

L’Assessora alla Scuola, Caterina Bonetti, ha dichiarato: “L’anno scolastico è iniziato bene, anche per le scuole come la Micheli, trasferita temporaneamente alla ex Pascoli. Un avvio di anno sereno, con l’augurio che possa proseguire nel migliore dei modi, per le alunne e gli alunni, le famiglie ed al personale docente, che ringrazio. Il nostro impegno è quello di fornire supporto costante e continuo al mondo della scuola, per questo l’Assessorato è aperto alle istanze ed alle richieste che di volta in volta si dovessero presentare. Grazie a tutto il personale scolastico docente e non docente per il lavoro che svolgono con cura per i nostri ragazzi””.

L’Assessore ai Lavori Pubblici, Francesco De Vanna, ha dichiarato: “Il Comune ha ottenuto un finanziamento nell’ambito del PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – per la riqualificazione della scuola Micheli. I lavori, della durata di circa due anni, stanno per partire in modo da poter restituire ai bambini ed alle bambine della città e di quel quartiere una scuola rinnovata, riqualificata, più sicura e più bella. Questo a conferma dell’impegno dell’Amministrazione per quanto riguarda l’edilizia scolastica, con importanti investimenti che favoriscano un percorso di crescita armonioso delle alunne e degli alunni”.