Alinovi: “E’ salva dal cemento l’area verde in via Emilio Lepido”

“Possiamo affermare che questi 94.000 mq. di terreno agricolo, attraversati da un canale ricco di biodiversità, sono stati salvati dalla costruzione di 1 supermercato e 183 appartamenti, grazie ad una precisa scelta politica che ha voluto salvaguardare il pregio ambientale dell’area e fermare la colata di cemento.”

Lo scrive l’assessore all’urbanistica del Comune di Parma, Michele Alinovi, sulla sua pagina Facebook.

“Una scelta coraggiosa in linea con il nuovo piano regolatore che ha restituito all’uso agricolo 4.300.000 mq. di terreno salvandoli dalla cementificazione e segnando così il passo rispetto ad una pianificazione figlia di epoche diverse.

In commissione urbanistica mi è stato chiesto cosa succederà in futuro. Certamente se un’altra Amministrazione deciderà di lottizzare quest’area potrà farlo cambiando il piano regolatore, ma grazie alla battaglia legale che noi abbiamo portato avanti, possiamo affermare che i privati oggi non possono più vantare lo “ius aedificandi”.

Lunedì in consiglio comunale si voterà la delibera di approvazione della variante urbanistica che salverà della cementificazione l’area, un’occasione che avranno anche le minoranze di dimostrare alla città se perseguono politiche ambientali reali o solo di maniera.”