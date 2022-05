Alla IX edizione del Festival della Parola anteprima dedicata a “Il senso di Pasolini per il calcio”

Pasolini è un personaggio unico e variegato, come variegate sono le manifestazioni in cui è riuscito a sviluppare il suo genio. Anche l’amore per il calcio, che nutre sin da bambino e che lo accompagnerà per tutta la vita, non si discosta dal suo pensiero, anzi ne fa parte. Per Pasolini il pallone è un linguaggio universale, con le sue regole ferree, fra tutte il rispetto per l’avversario: rappresenta uno strumento di comunicazione, di scambio, di condivisione, ma anche un atto estetico, una manifestazione erotica, una momentanea campana di libertà dalle inquietudini e dal dolore.

E non importa se il palcoscenico in cui si realizza è uno sterrato campo di periferia o uno stadio di Serie A. Per Pasolini è sempre un rito sacro. Il 16 marzo del 1975, nel 34° compleanno di Bernardo Bertolucci, proprio a Parma, nel campo centrale della “Cittadella”, viene organizzata una partita, che Pasolini gioca e che è rimasta nella storia.

La IX edizione del Festival della Parola, che quest’anno si svolgerà tra il 12 giugno e il 9 settembre 2022 (il programma principale avrà luogo dal 28 giugno al 5 luglio) sarà dedicata a Pier Paolo Pasolini, in occasione dei 100 anni dalla sua nascita. Organizzata dalla APS Rinascimento 2.0, cercherà di far (ri)scoprire alcuni aspetti dell’unicità e della figura di Pasolini, puntando a instillare la curiosità dell’approfondimento, il desiderio di (ri)vedere i suoi film, (ri)ascoltare le sue canzoni, (ri)leggere i suoi scritti, le sue poesie, i suoi articoli che hanno fatto storia.

A titolo di anteprima dell’intera rassegna, il prossimo sabato 28 maggio, alle ore 18, l’Auditorium del Palazzo del Governatore, in piazza Garibaldi a Parma, ospiterà un incontro dedicato a IL SENSO DI PASOLINI PER IL CALCIO, proponendo la proiezione del recente cortometraggio “CENTOVENTI CONTRO NOVECENTO”. Ad animare l’evento, insieme agli autori Alessandro Di Nuzzo e Alessandro Scillitani, e a Valerio Curcio, autore de “Il calcio secondo Pasolini” (ed. Aliberti, 2018), sarà Max Ravanetti, già “bomber” del Marzolara e appassionato della tradizione calcistica locale.

L’appuntamento, che gode del patrocinio del Comune di Parma, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Per info scrivere a info@festivaldellaparola.it o via Whatsapp al 393 0340603.

Web: www.festivaldellaparola.it e canali social (FB e INST).