Allerta meteo Gialla per temporali e temperature estreme anche nel parmense

Allerta 099/2024 valida dalle 12:00 del 01/08/2024: temporali, temperature estreme

Emanato il 01 agosto 2024 alle 11:46

Valida dalle 12:00 del 01 agosto 2024 fino alle 00:00 del 03 agosto 2024

Allerta GIALLA per temporali nelle province di PR, RE, MO, BO, FE, RA e per temperature estreme nelle province di PC, PR, RE, MO, BO, FE, RA.



Per giovedì 1 agosto sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, più probabili nelle ore pomeridiane sui rilievi e pianure centrali ed in serata/nottata sul ferrarese. Sono inoltre previste temperature massime superiori a 38 gradi nelle zone di pianura con esclusione della fascia costiera.



Per venerdì 2 agosto non sono previsti fenomeni significativi ai fini dell’allertamento. Tuttavia non si escludono fenomeni temporaleschi localmente anche di forte intensità, più probabili lungo la fascia appenninica, con possibili effetti e danni associati. Info link: https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/web/guest/singola-allerta/-/asset_publisher/FZPQSb6AzKtJ/Allerta-Bollettino/id/2705376