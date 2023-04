All’Università di Parma terzo appuntamento con “Corpi contesi”: diritti e libertà femminili

Si intitola Prostituzione e lavoro sessuale in Italia: oltre le semplificazioni verso i diritti (Rosenberg & Sellier 2022) il volume che Giulia Selmi (Università di Parma) e Giulia Garofalo Geymonat (Università Ca’ Foscari) presenteranno domani martedì 4 aprile alle 16.30 nell’Aula Bandiera della Sede Centrale dell’Università di Parma, in occasione del terzo incontro della rassegna CORPI CONTESI. Dialoghi interdisciplinari su diritti, autodeterminazione e libertà femminili nell’Italia contemporanea, promossa e finanziata dal CUG dell’Ateneo con il patrocinio di Università, Comune, UCB – Centro Universitario di Bioetica e About Gender – Rivista Internazionale di Studi di Genere.

A discutere della tematica insieme alle autrici saranno Alberto Cadoppi (Università di Parma) e Maria Grazia Giammarinaro, già relatrice speciale dell’ONU sulla tratta degli esseri umani.

La rassegna – curata e moderata dalle docenti del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali Giulia Selmi e Veronica Valenti – tornerà giovedì 20 aprile e giovedì 4 maggio per approfondire rispettivamente i temi della maternità surrogata e del contrasto ai matrimoni forzati.

Sarà possibile seguire l’incontro anche su Teams collegandosi al link https://urly.it/3tknx