All’Università di Parma un corso e una certificazione per diventare “esperto dell’apprendimento linguistico”

E’ tutto pronto per la seconda edizione del corso Diventare un Esperto dell’Apprendimento Linguistico, organizzato dal Gruppo di Ricerca ELICom (Educazione Linguistica Inclusiva e Comunicazione), coordinato dal prof. Michele Daloiso presso il Dipartimento di Discipline Umanistiche, Sociali e delle Imprese Culturali (DUSIC).

Il percorso formativo, realizzato quasi interamente a distanza con attività in modalità sincrona e asincrona, si rivolge a insegnanti di lettere e lingue, tutor ed educatori professionali che intendono specializzarsi sull’educazione linguistica inclusiva, con un’attenzione particolare agli alunni con disturbi della comunicazione, del linguaggio e dell’apprendimento. Il corso dà accesso all’esame per conseguire la Certificazione di Esperto dell’Apprendimento Linguistico (CEdAL) (http://www.elicom.unipr.it/it/certificazione/15/), che costituisce la prima certificazione glottodidattica in Italia rivolta a docenti ed educatori che intendono specializzarsi sull’educazione linguistica inclusiva.

Il corso e la certificazione sono frutto di un più ampio progetto sviluppato da Michele Daloiso e Marco Mezzadri nell’ambito delle attività del Laboratorio di Glottodidattica (http://www.glottodidattica2.unipr.it) del Dipartimento DUSIC.

Il bando per l’iscrizione al corso è ora disponibile sul sito del Gruppo ELICom . La scadenza è fissata per il 31 luglio alle 12 ma il corso è a numero chiuso, quindi si va ad esaurimento posti. Una quota dei posti disponibili è riservata agli studenti dell’Università di Parma interessati a specializzarsi in quest’ambito.