Altra stretta contro il coronavirus, Conte: “Chiuse tutte le attività commerciali, tranne farmacie e alimentari”

Questa sera il Premier Conte ha annunciato che saranno chiuse tutte le attività commerciali tranne quelle di beni di prima necessità, come farmacie, parafarmacie, alimentari. Chiusi bar e ristoranti (per tutto il giorno e non solo dopo le 18). Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio.

Chiudono parrucchieri e centri estetici. Le industrie resteranno aperte per le attività indispensabili (gli altri reparti dovranno essere chiusi) ma con misure di sicurezza. Saranno garantiti i trasporti, le attività agricole, le banche, i benzinai, i tabacchi e le edicole.