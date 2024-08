Ambra (UIL FPL): “Preoccupano le lunghe attese al pronto soccorso e al CAU del Maggiore”

Il Segretario Generale UIL FPL Biagio Ambra ancora una volta esprime la propria preoccupazione per la situazione critica che si è venuta a creare al pronto soccorso e CAU (Centro Assistenza Urgenza) in Azienda Ospedaliero Universitaria di Parma. Le lunghe code di attesa che superano le dieci ore mettono a rischio la salute dei pazienti e l’incolumità del personale sanitario, che rischia addirittura di essere aggredito.

Siamo seriamente preoccupati dell’atteggiamento della azienda, che sembra non percepire quanto gravosa sia la situazione che mette a dura prova il sistema sanitario locale.

Chiediamo quindi un intervento immediato da parte dei vertici aziendali che sia risolutivo e garantisca un servizio sanitario efficiente e sicuro per tutti i cittadini di Parma e provincia.

La salute dei pazienti e la sicurezza del personale sanitario non possono essere messi a repentaglio in questa maniera.

Infine, ad avvalorare le nostre preoccupazioni, c’è da ricordare che nelle altre sedi dove sono stati istituiti i CAU non si registrano anomalie.

Ciò è dovuto al fatto che in quelle sedi i CAU sono nettamente separati ed indipendenti rispetto al pronto soccorso, con personale proprio e con un proprio triage.

Solo presso l’Azienda Ospedaliera si evidenzia la condizione per cui CAU e Pronto Soccorso hanno lo stesso servizio di triage con le conseguenze disastrose che abbiamo denunciato.

Confidiamo in una doveroso e tempestivo intervento

Biagio Ambra – Segretario Generale UIL FPL