Ambra (UIL): “Servono misure più efficaci per frenare la fuga di medici dall’Ospedale di Parma”

Il Segretario Generale della UIL-FPL Biagio Ambra lancia l’allarme circa la situazione di forte crisi professionale in cui naviga l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma. Continua ad imperversare il fenomeno delle fughe di professionisti (medici, infermieri, ecc.) per via delle difficili condizioni lavorative la poca attrattività che affligge tutto il personale sanitario. “La risoluzione di questa grave situazione”, ribadisce il segretario generale ”rappresenta una sfida significativa per garantire la continuità e la qualità e la qualità dell’assistenza sanitaria offerta ai cittadini del nostro territorio”.

Troppo timidi e poco efficaci sono stati gli interventi messi in campo finora, secondo la UIL-FPL, mentre sarebbero urgenti misure più incisive. “riteniamo sia necessario attuare politiche di retention per incentivare i medici ed il personale sanitario a rimanere nell’organizzazione.”, continua il segretario Biagio Ambra, “ servono azioni di miglioramento delle condizioni contrattuali, un più concreto riconoscimento del proprio contributo lavorativo e maggiori opportunità di crescita professionale”.

La UIL-FPL rivendica la necessità di effettuare una revisione approfondita delle condizioni lavorative e dei carichi di lavoro del personale sanitario in quanto gli ambienti di lavoro hanno subito grandi modificazioni dopo la recente pandemia. “I programmi di supporto psicologico e benessere per il personale sanitario vanno maggiormente potenziati”, ribadisce il segretario Biagio Ambra,” è necessario dare più supporto al personale sanitario per affrontare lo stress e le difficoltà legate alla gestione dei tempi di vita e lavoro.”

La segreteria UIL-FPL lamenta anche la mancanza di attenzione da parte dei vertici aziendali nel facilitare il dialogo e la partecipazione attiva del personale sanitario nelle decisioni organizzative e nella gestione di questa crisi con il fine di ripristinare un clima lavorativo positivo e costruttivo. Inoltre è di vitale importanza potenziare ancor di più il legame di collaborazione con il maggior numero di istituti di formazione ed Università per sviluppare programmi di reclutamento e formazione di nuovi professionisti.

“E’ fondamentale che l’Azienda Ospedaliera Universitaria di Parma adotti misure concrete ed efficaci per affrontare e risolvere questa grave condizione”, conclude il segretario Biagio Ambra, “ ma ciò sarà possibile solo attraverso un radicale cambio di mentalità organizzativa. I vertici aziendali e tutti gli apparati amministrativi devono credere che il comparto sanitario è una la reale risorsa ed un investimento strategico, piuttosto che un costo da gestire.

L’obiettivo è garantire la sostenibilità del servizio sanitario offerto ai cittadini

Biagio Ambra – Segretario Generale della UIL-FPL