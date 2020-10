Anteprima di Casa Nebbia alla Rocca dei Rossi di San Secondo con lo spettacolo “In-flusso”

Sabato 17 ottobre alle ore 21.30, nella sala Ex Scuderie della Rocca dei Rossi, Oltrepassaparola presenta “In-flusso (Ferite)”, uno spettacolo d’improvvisazione sonora, narrativa e visiva: l’iniziativa, proposta dal Polo culturale di San Secondo con il patrocinio del Comune nell’ambito di “Casa Nebbia”, si svolge come corollario culturale alla manifestazione November Porc.

Nel primo weekend di settembre “Casa Nebbia” ha riaperto la stagione culturale sansecondina con la rassegna “Banchi di Nebbia” che ha visto susseguirsi presentazioni di libri, conferenze, spettacoli dal vivo e workshop. È stata inoltre inaugurata la mostra dell’artista Antonella De Nisco “Ferite. Vizi e virtù” a cura di Quadrilegio, tutt’ora allestita nelle sale del piano nobile del castello e visitabile fino all’8 dicembre.

È proprio alla tematica della mostra che lo spettacolo In-flusso si lega in questo contesto: i componenti del progetto Oltrepassaparola sono Elisa Bertuccioli alla voce, Luca Adorni al sintetizzatore e Daniela Panfilo alla grafica, alle luci e alla tecnica Dario Andreoli. Ognuno porterà in scena la sua arte in un susseguirsi continuo di parole, suoni e segni che nella spontaneità dell’improvvisazione trovano un proprio equilibrio. Il filo conduttore dello spettacolo proposto a San Secondo è la ferita: ferita come taglio fisico ma anche come squarcio dell’anima, una feritoia attraverso cui guardare il mondo esterno o sé stessi, un’opportunità di riflessione e cambiamento. Fare un viaggio nelle ferite è un’esperienza forte che coinvolge tutti, persone e luoghi. È questo il viaggio in cui gli spettatori saranno invitati ad entrare.