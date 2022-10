Antonio Nouvenne nominato dal Sindaco Consigliere incaricato per le “Politiche di integrazione tra Ospedale e Territorio”

Antonio Nouvenne è stato nominato dal Sindaco Consigliere incaricato per le “Politiche di integrazione tra Ospedale e Territorio”. Il provvedimento è stato firmato dal primo cittadino, in base a quanto previsto dallo Statuto del Comune e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, e reso noto durante il consiglio comunale di oggi 10.10.22.



Consigliere di maggioranza nel gruppo “Michele Guerra Sindaco”, medico, poi Gastroenterologo e quindi Dottore di Ricerca nell’Università di Parma, dirige la Struttura Semplice Unità Mobile Multidisciplinare (UMM) dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma. E’ esperto in ecografia clinica e ha fatto dell’interdisciplinarietà e delle eguali opportunità di cura il suo metodo professionale occupandosi in particolare del malato polipatologico, di gastroenterologia e di calcolosi renale sia dal punto di vista clinico che di ricerca, pubblicando numerosi lavori scientifici. Ha affrontato il Covid elaborando protocolli innovativi sia organizzativi che di cura insieme con l’équipe a cui appartiene, ottenendo con i Colleghi risultati riconosciuti dalla letteratura medica internazionale.