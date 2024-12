Aperti i cancelli del nuovo accesso al Parco Ducale da viale Piacenza: connette Efsa, quartiere Pablo con Oltretorrente e centro storico

Sono stati aperti ufficialmente oggi i cancelli del nuovo ingresso ciclopedonale al Parco Ducale da viale Piacenza. Si completa così un altro tassello del mosaico di interventi messi in atto dall’amministrazione per migliorare la fruibilità del giardino storico della città, attraverso azioni di riqualificazione, abbellimento e restauro.

Al momento hanno preso parte il sindaco Michele Guerra, il vicesindaco con delega alla Cultura e Turismo Lorenzo Lavagetto, l’assessore ai Lavori Pubblici Francesco De Vanna, oltre ai tecnici del Comune di Parma e di Parma Infrastrutture S.p.A.

“L’apertura dei cancelli del nuovo accesso – ha dichiarato il sndaco Michele Guerra- fa parte di un progetto di riqualificazione e rigenerazione tra i più importanti che hanno interessato i giardino storico della città negli ultimi anni. Il nuovo accesso si aggiunge ai miglioramenti che sono stati fatti nel passato recente con l’abbattimento del muro che permette oggi di vedere da viale Piacenza il Palazzo Ducale. Il nuovo percorso ciclopedonale collega il quartiere Pablo con il centro storico e l’Oltretorrente, grazia alla possibilità di attraversare questa nuova porzione del Parco. A questo si aggiunge che si tratta della riconquista di nuovi spazi verdi utilizzabili anche dalle famiglie che danno nuova luce a questa parte del giardino. Siamo molto soddisfatti perché a conclusione dei lavori che interessano il palazzetto Eucherio Sanvitale, la fontana del Trianon e la peschiera, il Parco tornerà ad avere lo splendore che merita”.

Il nuovo cancello rientra nel progetto di valorizzazione del limite nord est del giardino, nel triangolo compreso tra le mura farnesiane, il Teatro al Parco e viale Piacenza, dove è stata realizzata una nuova area verde e diversi percorsi ciclopedonali che connettono il Parco Ducale con il quartiere Pablo e l’Oltretorrente.

I lavori di recupero dell’intera area, a cura di Parma Infrastrutture Spa, hannocomportato un investimento di circa 1 milione e 300 mila euro.

Il Parco Ducale è al centro di diversi interventi che comprendono il consolidamento statico del palazzetto Eucherio Sanvitale, la riqualificazione del laghetto e della fontana del Trianon, il completamento del restauro del muro farnesiano sul lato sud. Si sono conclusi poi il lavori ristrutturazione degli ingressi monumentali e di riqualificazione dell’area giochi bimbi, a cui si aggiungono gli interventi di rinnovamento dell’impianto di illuminazione ed il restauro del ciclo statuario.



Per quanto riguarda il Palazzetto Eucherio Sanvitale, hanno preso avvio a settembre gli interventi di consolidamento statico, in carico a Parma Infrastrutture, con costi pari a 350 mila euro. Il progetto permetterà di mettere in sicurezza l’edificio da un punto di vista sismico con lavori sulle strutture portanti.

È in corso il ripristino funzionale Fontana del Trianoncon la riqualificazione dell’isolotto circostante, con un importo complessivo di 600 mila euro. L’intervento di restauro include la sua pulizia e il consolidamento, l’impianto di depurazione dell’acqua, la riqualificazione paesaggistica con particolare riferimento al verde dell’isolotto su cui la fontana è collocata ed un nuovo impianto di illuminazione.

È previsto il completamento del restauro del muro farnesiano lato verso sud, per cui sono stati stanziati 775 mila euro.

Si è concluso a primavera 2023. I lavori hanno interessato gli ingressi da via Pasini, da via Kennedy (in prossimità di piazzale Santa Croce), da ponte Verdi e l’ingresso da via Farnese. E a maggioi è conclusa a maggio 2023 la riqualificazione dell’area giochi bimbi. L’area, posta nel quadrante tra via Kennedy e la Corale Verdi al Parco Ducale, è stata completamente riqualificata, a seguito di uno studio storico filologico che si rifà all’Atlante Sardi. L’area è stata recuperata, quindi, rispettando le divisioni ortive un tempo presenti sul posto e che oggi forniscono il nuovo ritmo spaziale dell’area stessa, riducendo la superficie pavimentata. Sono stati realizzati nuovi servizi igienici, aree gioco differenziate per fasce di età, sono stati collocati nuovi giochi e rifatta la pavimentazione, inseredo nuove sedute Il Comune ha investito 500 mila euro per i due interventi sopra citati.

Sono in corso gli interventi per il restauro conservativo del ciclo statuario (conclusione 2026).

Gli investimenti sono pari a circa 73 mila euro nel triennio 2024-2026. Il restauro include le opere originali e i calchi di Jean-Baptist Boudard. Gli interventi hanno già interessato le statue di fronte al Palazzo Ducale: “Pale”, “Vertumno”, “Pomona” e “Trittolemo”, e “Flora” e la copia del “Vaso con anse a testa d’ariete”. Il restauro conservativo è in corso e interesserà nel triennio 2023-2026 tutte le statue ed i vasi presenti nel Parco Ducale. Si tratta di 16 opere originali e 5 copie da calco, comprese le statue originali temporaneamente collocate nel chiostro della Fontana e in Pinacoteca Stuard, nel Complesso di San Paolo.

Il progetto di illuminazione del Parco è in corso e prevede investimenti pari a 600 mila euro. I lavori contemplano l’efficientamento energetico e potenziamento dell’illuminazione ed hanno preso avvio nella primavera 2024, con l’obiettivo di valorizzare uno dei parchi simbolo della città, contribuendo alla transizione ecologica e a un miglioramento della sicurezza pubblica.

Il vicesindaco con delega alla Cultura ed al Turismo Lorenzo Lavagetto ha rimarcato: “Il Parco Ducale è un spazio verde storico che serba diversi aspetti culturali come il palazzetto Eucherio Sanvitale i cui lavori di consolidamento statico sono stati avviati in settembre, la fontana del Trianon i cui lavori di recupero sono in corso, così come la peschiera. L’amministrazione è impegnata su più fronti per migliorare la fruibilità e la bellezza del Parco Ducale attraverso un piano di recupero articolato e significativo con valenza pluriennale”.

Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici ha sottolineato: “L’apertura dei cancelli del nuovo accesso al Parco Ducale da viale Piacenza è frutto di un lavoro importante portato avanti grazie alla collaborazione tra Comune di Parma e la società Parma Infrastrutture e finalizzato alla valorizzazione della parte Est dell’area verde. Apriamo oggi questo nuovo punto di accesso connesso ai nuovi camminamenti e ad una nuova porzione del Parco Ducale. Il giardino è oggi interessato anche da altri interventi come il restauro della fontana del Trianon, la riqualificazione della peschiera e la riqualificazione e messa in sicurezza del palazzetto Eucherio Sanvitale. Sono diversi, quindi, i lavori in corso che vanno tutti nella direzione della sua valorizzazione ed anche della sua messa in sicurezza. La possibilità di attraversare questo lato del parco consentirà, poi, un passaggio di cittadini e di cittadine che garantiranno una presenza spontanea con un presidio che renderà il Parco ancora più vivibile e accogliente”.