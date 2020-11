Approvata in Consiglio comunale la mozione della Lega su guard-rail salva motociclisti

“Il Consiglio Comunale di ieri ha approvato all’unanimità una mozione della Lega che chiedeva interventi sui guard-rail nelle curve più strette per maggiore sicurezza di motociclisti e scooteristi.

Il gran numero di incidenti stradali che i dati Istat evidenziano anche nei tragitti urbani rende necessaria l’installazione dei nuovi guard-rail che possono diminuire di molto la gravità delle conseguenze degli incidenti di motociclisti e scooteristi.

La circolare del Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti dello scorso anno sancisce l’obbligatorietà di queste barriere nelle curve più strette perché la loro conformazione, a differenza dei guard-rail tradizionali, in caso di impatto di un motociclista, permette di ridurre sensibilmente gli effetti dell’urto, diminuendo il rischio di morte o lesioni gravi. Per questo in agosto avevamo presentato una mozione per chiedere che il Comune individuasse le curve circolari caratterizzate da un raggio minore di 250 metri e si impegnasse a programmare l’adeguamento delle barriere per migliorare la sicurezza della circolazione stradale in città.

Finalmente oggi tutti i gruppi consiliari hanno approvato la nostra mozione”.

Così il Gruppo della Lega nel Consiglio Comunale di Parma.