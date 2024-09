Arrestato in città 43enne ricercato per vari reati e da tempo latitante

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Parma hanno arrestato un 43enne albanese colpito da un ordine di carcerazione emesso dal Tribunale di Parma, poiché ritenuto responsabile di vari reati quali spaccio di sostanze stupefacenti, guida sotto l’influenza di droga e alcol, commessi nel 2006, 2007 e nel 2015.

I Carabinieri, attraverso specifica attività info-investigativa attivata da giorni, sono venuti a conoscenza che il 43enne, dopo essersi allontanato da Parma, per sottrarsi alla cattura, da alcune settimane aveva fatto ritorno in città.

I militari hanno così dato il via ad una intensa attività investigativa, fatta di appostamenti nei luoghi maggiormente frequentati dal 43enne e pedinamenti predisposti nei confronti di alcuni soggetti a lui vicino.

L’uomo però rientrato in città, contando su una rete di “amicizie” consolidate nel tempo, spostandosi continuamente da una abitazione ad un’altra, evitando di rimanere a dormire per più di un giorno nello stesso posto ha reso particolarmente difficoltose le operazioni di individuazione.

I Carabinieri dopo diversi giorni di appostamenti e controlli, hanno circoscritto l’area nella quale il 43enne si muoveva e nella quale, aveva organizzato una sorta di zona franca, dove alcuni suoi “fedelissimi” monitoravano la zona, come vere e proprie “vedette”, pronte ad avvisarlo ad ogni minimo segno della presenza delle forze dell’ordine.

Seppure ben organizzata, la strategia utilizzata non è bastata al 43enne per restare fuori dal carcere, infatti i Carabinieri della Sezione Operativa, dopo averlo localizzato in un’area ben delimitata, hanno fatto scattare il blitz, bloccando ogni via di fuga. L’uomo vistosi in trappola, non ha opposto alcuna resistenza ed ha seguito i militari in strada delle Fonderie dove è stato dichiarato in stato di arresto.

Al termine delle operazioni di identificazione, il 43enne è stato condotto in carcere dove dovrà rimanere per due anni, così come disposto dal provvedimento di carcerazione.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma