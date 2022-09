Arrestato spacciatore in Oltretorrente: custodiva in casa più di un chilo di hashish

La decisione di fermare il ragazzo in monopattino si è rivelata azzeccata e proficua. I militari della Stazione di Parma Oltretorrente, lo hanno visto, alle 2 di notte, percorrere Borgo Bernabei in direzione Piazzale Picelli e più volte voltarsi per controllare la pattuglia.

L’atteggiamento insospettiva i militari che, lo seguivano in Borgo Bernabei raggiungendolo poco prima che entrasse in un portone. Veniva identificato in un 34enne camerunense con precedenti in materia di stupefacenti commessi all’interno del Parco Ducale. A seguito del controllo all’interno della tasca dei pantaloni sono stati rinvenuti un bilancino di precisione e quasi 20 grammi di hashish.

La successiva perquisizione domiciliare consentiva di recuperare nascosto, in un armadio, oltre un chilo di hashish, suddiviso in 10 panetti, la somma di quasi 3 mila euro e tutto il materiale per il confezionamento. Condotto in caserma è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio. Inoltre, è stato denunciato per lo stesso reato il 28enne coinquilino, in quanto nel corso della perquisizione è stato trovato con diversi grammi di stupefacente e circa 250 euro in contanti.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma