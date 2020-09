Arresti per spaccio a Parma

I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Parma hanno tratto in arresto per spaccio e possesso di sostanza stupefacente un cittadino della Repubblica domenicana classe ’78 residente a Parma, censurato.

Sottoposto a controllo in via Abbeveratoia, veniva trovato in possesso di un involucro contenente 50 g di sostanza stupefacente verosimilmente del tipo con cocaina e la somma in contanti in banconote da piccolo taglio di 360 euro presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Unitamente a quest’ultimo veniva denunciato a piede libero per medesimo reato un cittadino nato a Milano classe ’92 residente a Parma, incensurato, poiché trovato in possesso di tre involucri della stessa sostanza stupefacente e la somma in denaro contante di 110 euro in banconote di piccolo taglio presumibilmente provento dell’attività di spaccio.

Arrestato termine formalità di rito veniva tradotto gli arresti domiciliari.