“Arte a pedali”: a Collecchio un percorso ciclo-culturale, anteprima del Festival della Lentezza 2021

‘Arte a pedali’: in occasione del Festival della Lentezza, che torna a Colorno tra l’11 ed il 13 Giugno, un evento speciale farà tappa a Collecchio tra le quattro anteprime pensate per celebrare la nuova edizione del festival e il suo carico di attesa, dopo tanti mesi di sospensione delle attività turistiche e culturali.

L’iniziativa, in programma per domenica 23 Maggio, rappresenta un vero e proprio percorso paesaggistico e culturale in bicicletta, un circuito alla portata di tutte e tutti punteggiato da soste inusuali di notevole valore artistico che vedranno protagonisti i racconti di Carlo La Manna e la musica di Daniele di Bonaventura.

<Si tratta di un evento molto interessante> sottolinea la Sindaca Maristella Galli <che si inserisce pienamente nel complesso delle attività e degli interventi a favore della mobilità sostenibile al centro dell’agenda politica locale come del Governo nazionale>.

<In questo ambito, l’Amministrazione comunale continuerà ad investire in modo cospicuo per incentivare l’uso della bicicletta:> aggiunge la Galli <da un lato, con la progettazione di nuove piste ciclabili, realizzate lungo tracciati sia di puro collegamento funzionale agli spostamenti quotidiani, sia di connotazione più espressamente turistica; in parallelo, con la promozione di iniziative di educazione e di sensibilizzazione, dalle biciclettate ecologiche per famiglie alla cicletteria pubblica presso la rinnovata Stazione FS, fino ad eventi di approfondimento legati alla green economy e alla sostenibilità ambientale.>

‘Arte a pedali’ si presta a valorizzare lo stare insieme immersi nella natura, dove la musica italiana popolare e d’autore è parte complementare dell’esperienza, strumento universale per veicolare i principi di tutela dell’uomo e dell’ambiente.

Il percorso collecchiese si sviluppa lungo 25 chilometri per la durata di circa tre ore e prevede tre tappe d’arte: il ritrovo è alle 10 presso il parcheggio di via Turati per partire intorno alle 10:30 con un gruppo di massimo quaranta partecipanti alla volta del parco del Taro lungo la via Francigena; alle 11, prima sosta artistica di circa venti minuti alla Corte di Giarola con i racconti in musica ‘Alina’ e ‘Fuori dalla finestra’; ripartenza per Oppiano e strada Molinara a cui seguirà alle 12 la seconda tappa al Museo Guatelli, con ‘Franco e le ciliegie’ e ‘Ettore guarda il passo’; ultima tappa, dopo il circuito a ritroso, alle 13:10 circa al Parco Nevicati, dove sono in programma ‘Nerino’ e ‘Il fazzolettino’.

La partecipazione è gratuita con iscrizione obbligatoria: per informazioni e prenotazioni scrivere a festivalentezza@gmail.com