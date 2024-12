Ascom consegna il ricavato dell’evento “Vivere oltre la dieta” al nuovo Centro Oncologico del Maggiore

È stato consegnato oggi il ricavato dell’evento benefico “Vivere oltre la dieta”, organizzato da Ascom Parma attraverso i gruppi Ascom Salute e Terziario Donna e il contributo di Fondazione Ascom per sostenere il nuovo centro oncologico del Maggiore.

Grazie alla qualità dei contenuti proposti e alla straordinaria partecipazione di Teresa Mannino, l’evento dell’11 novembre scorso andò sold out in poche settimane permettendo così di raccogliere ben 10.000 euro, destinati a sostenere il nuovo Centro Oncologico dell’Ospedale di Parma.

“Siamo orgogliosi di poter contribuire, con questo gesto concreto, al nuovo Centro Oncologico dell’Ospedale di Parma, una struttura che rappresenta un punto di riferimento fondamentale per la nostra comunità – ha commentato Vittorio Dall’Aglio, presidente di Ascom Parma -. L’impegno sociale è un valore cardine di Ascom Parma e attraverso l’evento ‘Vivere oltre la dieta’ abbiamo voluto non solo raccogliere fondi, ma anche sensibilizzare il pubblico su temi che ci stanno a cuore: il benessere, la salute e la prevenzione. La responsabilità sociale è parte integrante della nostra missione e continueremo a lavorare per sostenere iniziative di valore per il nostro territorio”.

“L’evento dello scorso novembre – hanno aggiunto Claudio Franchini e Cristina Mazza, direttore e vice direttrice Ascom – è stato possibile grazie all’unione di più forze, quelle di Ascom Salute, del Terziario Donna e della nostra Fondazione Ascom, che hanno messo in campo la propria rete di contatti e conoscenze garantendo cosi la presenza sul palco di qualificati relatori e di un’ospite d’eccezione come Teresa Mannino.”

“Attraverso ‘Vivere oltre la dieta’ abbiamo voluto accendere i riflettori su un tema delicato come quello dei disturbi alimentari, – ha aggiunto Daisy Bizzi, Presidentessa del gruppo Ascom Salute – sensibilizzando le persone sull’importanza di affrontare queste problematiche con consapevolezza e supporto adeguato. L’alimentazione non è solo nutrimento, ma una componente essenziale del nostro benessere psicofisico. Siamo felici che l’impegno del nostro gruppo abbia potuto tradursi in un aiuto concreto per il nuovo Centro Oncologico.” “Come gruppo Terziario Donna, – ha fatto seguito Ilaria Bertinelli, presidentessa del gruppo Terziario Donna – abbiamo voluto esprimere il punto di vista delle donne, imprenditrici e professioniste, che, nella città creativa della gastronomia quale è Parma, hanno ritenuto importante parlare del cibo come elemento determinante per il benessere delle persone. Ringraziamo i nostri relatori che con professionalità hanno saputo unire conoscenze scientifiche a preziose testimonianze di vita”.

Alla conferenza stampa hanno partecipato anche i rappresentanti dell’Ospedale di Parma: Antonio Ventura, direttore generale facente funzione e direttore amministrativo Azienda Ospedaliero-Universitaria, Nunziata D’Abbiero, direttrice Dipartimento onco-ematologico e direttrice Radioterapia e Marcello Tiseo, direttore Oncologia medica.