Asilo Nido Intercomunale “La Rondine” di Felino: presa di posizione di FP CGIL Parma e CGIL di Zona

FP CGIL di Parma e la CGIL di Zona commentano la recenti decisioni dei Comuni di Felino e Sala di esternalizzare la gestione dell’asilo nido intercomunale “La Rondine”:

“In questi giorni le amministrazioni comunali di Sala Baganza e Felino hanno attuato la decisione, maturata già un anno fa, di ritirarsi dalla gestione dell’asilo nido intercomunale, affidandola ad un soggetto cooperativo.

All’apertura di questo anno scolastico i bambini non troveranno più le quattro storiche maestre dipendenti comunali che, a settembre, saranno trasferite negli uffici dei rispettivi comuni.

Come FP CGIL di Parma insieme alla CGIL di Zona abbiamo sempre combattuto questa scelta, indicando strade alternative che avessero come obiettivo quello di rilanciare e potenziare un servizio cosa importante per la comunità come l’asilo nido. Mantenendo l’intera gestione pubblica.

Le amministrazioni comunali hanno scelto la via dell’abbandono della gestione diretta, anche in un contesto regionale in cui le re-internalizzazioni dei servizi, soprattutto quelli educativi, sono indicazioni importanti nelle direttive in materia.

Rileviamo inoltre un ulteriore restringimento del perimetro pubblico di gestione che, di fatto, toglie agli enti locali gestioni fondamentali come appunto i servizi educativi.

La FP CGIL di Parma e la CGIL di Zona si attiveranno con ogni mezzo affinché le due amministrazioni comunali tornino sui propri passi e accettino di discutere un vero progetto a lungo termine che mantenga l’equilibrio tra sistema pubblico e sistema a gestione privata.”