Associazione Nazionale Carabinieri di Parma a tutela degli studenti contro violenza e inciviltà

Tra le iniziative sociali con finalità di prossimità e prevenzione promosse dall’Arma dei Carabinieri, nei giorni scorsi, ha trovato riscontro l’impiego dei volontari dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Parma. I volontari della “Benemerita”, nell’ambito di una attività pianificata dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma, hanno prestato la loro opera nelle immediate adiacenze di alcuni istituti d’istruzione della città, al fine di prevenire eventuali episodi di devianza giovanile.

L’iniziativa, è stata svolta a tutela di tutti gli studenti e del personale docente al fine di prevenire fenomeni come il bullismo e le violenze in genere nonché idonea al monitoraggio di tutti quei comportamenti ritenuti imprudenti o che possano trasformarsi in dannosi per il regolare percorso educativo e scolastico dei ragazzi.

Comunicare in modo tempestivo al numero unico di emergenza 112 ogni situazione di anomalia può davvero aiutare alla prevenzione in quei luoghi “sensibili” dove i ragazzi devono essere maggiormente monitorati e tutelati.

I Carabinieri ricordano che il bullismo è un comportamento prevaricatorio di natura fisica e o verbale, caratterizzato da molestia e aggressività anche di tipo minaccioso. È diretto verso una o più persone da parte di una o più persone, in particolare tra coetanei adolescenti o giovanissimi adulti, e dove la parte soccombente è generalmente più debole o comunque incapace di difendersi. E’ pertanto utile reagire con tempestività al verificarsi di tali eventi segnalando immediatamente l’accaduto al personale docente oppure ad un famigliare al fine di isolare tali condotte.