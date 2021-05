Associazione Parmense Pro Israele: “Solidarietà al popolo ebraico”

Caro Direttore,

l’associazione Italia Israele di Parma esprime la propria incondizionata solidarietà al popolo israeliano tanto duramente colpito da attacchi terroristici fomentati dall’estremismo palestinese sia interno che esterno ai suoi confini.

Condividiamo le parole dell’ambasciatore di Israele in Italia Dror Eydar e crediamo che siano da diffondere ai nostri concittadini: “Israele è sotto attacco missilistico da più di quattro giorni. Hamas ha iniziato la sua offensiva lunedì’ alle ore 18.00 israeliano, lanciando missili verso la nostra capitale, Gerusalemme. E ognuno di quei duemila missili era destinato alle famiglie, ai bambini e agli anziani israeliani . Ne abbiamo neutralizzata una parte considerevole, ma alcuni sono caduti all’interno di Israele e hanno recato danno alle case e hanno colpito le famiglie. Questa è una situazione impossibile, che nessun paese civile potrebbe accettare.

Hamas non è una organizzazione militare , ma una organizzazione terroristica, il cui documento fondane è un documento nazista che parla della distruzione dello stato di Israele e sostiene l’uccisione di tutti gli ebrei ovunque si trovino.

Oltretutto circa un quarto dei missili lanciati da Hamas è caduto nella stessa Striscia di Gaza e ha ucciso bambini e donne innocenti.

Non abbiamo lanciato l’attacco, ma abbiamo risposto ai feroci attacchi di Hamas. E faremo di tutto per proteggere i nostri cittadini.”

Ogni mente libera ed obiettiva non può non riconoscere vere queste parole, ed ogni cuore sinceramente pietoso non può non riconoscere alla gente di Israele il diritto di difendersi.

Enrico Tateo

Presidente Associazione Parmense Pro Israele

Unione Associazioni Italia Istarele