Ausl e Proges avviano il nuovo protocollo contro il Covid nelle Case Protette

“Da due mesi le Residenze per anziani e la cooperazione sociale hanno dovuto affrontare un’emergenza sanitaria senza precedenti per gravità. Ci siamo ritrovati in prima linea, al fianco della Sanità Pubblica e delle Amministrazioni comunali, a combattere contro un virus così letale, nelle strutture che ospitano le persone più vulnerabili all’epidemia perchè già provate da altre patologie e immunodepresse. I coordinatori, gli infermieri e gli operatori socio-assistenziali delle RSA hanno fronteggiato una malattia contagiosa alla quale non erano abituati, che perfino le strutture sanitarie gestiscono con non poche difficoltà”.

Il direttore della cooperativa Proges, Giancarlo Anghinolfi, inquadra così l’azione di contrasto al Coronavirus all’interno delle strutture per anziani.

Venendo alla realtà della provincia di Parma, Anghinolfi sottolinea che “la Casa di Residenza Anziani Peracchi di Fontanellato è stata la prima del Distretto di Fidenza a implementare un nuovo protocollo definito dall’AUSL di Parma per la gestione dell’emergenza. Qualche giorno fa l’AUSL ha effettuato un sopralluogo al Peracchi stilando un verbale sugli isolamenti eseguiti, personale operativo, disponibilità di mascherine e di altri dispositivi di protezione, formazione degli operatori. Sono soddisfatto per questa nostra collaborazione positiva con la Sanità Pubblica, per la quale ringrazio l’AUSL di Parma e il commissario regionale all’emergenza coronavirus Sergio Venturi che continua a ripetere l’importanza di effettuare i tamponi all’interno delle RSA, che noi condividiamo pienamente”.

“Ringrazio gli operatori della RSA Peracchi che hanno fatto il possibile, anche con un forte coinvolgimento umano personale, per gestire questa emergenza sanitaria che purtroppo ha colpito dappertutto, anche in ambienti molto fragili come le Residenze per anziani” dichiara il sindaco di Fontanellato Francesco Trivelloni. “Comune, Proges, Asp e Ausl hanno creato un percorso gestionale nuovo che oggi anche altri stanno seguendo. L’impegno e l’attenzione di tutti sono massimi”.