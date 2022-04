AV, Lega: “Per Bonaccini e Pizzarotti Parma deve rimanere indietro”

Bonaccini festeggia a Reggio sulle ceneri di Parma, dove sostiene l’erede di una giunta incapace di far arrivare tutti i treni che erano previsti dagli accordi.

La realtà parla chiaro: Parma è tagliata fuori da tutte le principali direttrici ferroviarie. Non esiste un treno diretto da e per Roma. Non esistono prospettive di sviluppo. Rimane solo il ricordo di promesse mai mantenute: durante la campagna elettorale delle scorse regionali, Bonaccini, Pizzarotti e l’allora Ministro dei trasporti De Micheli vennero a Parma a caccia di voti. E promisero la realizzazione della stazione alle Fiere. Ma quando fu proposto il piano di fattibilità con un emendamento firmato da Laura Cavandoli, preferirono bocciarlo.

Perché, per la sinistra emiliana, Parma deve rimanere indietro.

Lega Parma