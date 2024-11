AVS Parma: “Ottolini è tra i più votati”

Alleanza Verdi Sinistra con il 5,3% a livello regionale si è affermata come seconda forza della coalizione di centrosinistra, eleggendo 3 consiglieri. C’è la soddisfazione di aver centrato questo obiettivo, non scontato alla vigilia.

Il buon risultato di AVS è confermato in provincia di Parma con il 5,6% e va considerato ottimo nella città di Parma dove raggiunge l’8,2%. Con queste cifre ha contribuito in modo fondamentale a portare all’elezione di tre consiglieri.

Va rimarcato che in entrambi gli ambiti (città e provincia) il risultato di AVS a Parma è il secondo in Emilia-Romagna, dietro solo a Bologna. Tale risultato assume un valore maggiore se consideriamo che nel parmense AVS è determinante nel permettere al centrosinistra di superare il centrodestra.

In questo contesto è di grande rilievo il risultato personale ottenuto da Enrico Ottolini che tocca quota 2.189 preferenze, terzo assoluto in regione nelle fila di AVS e il più votato tra gli esponenti dei Verdi in AVS. Il suo risultato è anche un riconoscimento del buon lavoro svolto da consigliere comunale a Parma. Solo per i meccanismi della legge elettorale regionale, che premiano le province più popolose, Ottolini non è eletto in consiglio regionale.

Gli eletti in consiglio regionale per AVS sono Simona Larghetti consigliera di Coalizione civica a Bologna, Paolo Trande, modenese dell’associazione Insieme a Sinistra, Paolo Burani di Europa Verde -Verdi di Reggio Emilia. Eletti che rispecchiano le varie anime che compongono Alleanza Verdi Sinistra ed è dunque con questo spirito che AVS Parma auspica che gli alleati e il nuovo presidente De Pascale lavorino per una giunta regionale rappresentativa del nuovo assetto, dei risultati effettivi sul territorio e delle competenze per i vari ruoli.

Una riflessione ulteriore e collaterale andrà fatta su Parma. Il risultato di AVS alle regionali segue e consolida quello delle Europee (9,5%). L’esito elettorale rafforza le tematiche ecologiste e sociali, sulle quali auspichiamo una maggiore attenzione da parte del centrosinistra a Parma.

In provincia da sottolineare i buoni risultati conseguiti da AVS a Montechiarugolo, Sala Baganza, Sorbolo, Traversetolo, Langhirano e Lesignano.

Infine una riflessione sull’astensione, che ha contraddistinto le elezioni regionali e che è costituita dalla maggioranza degli elettori. Il nostro impegno andrà nell’ascoltare e stimolare chi ha perso fiducia nell’esercizio del voto quale elemento base della democrazia. Oggi AVS ringrazia tutti coloro che sono andati a votare e in particolare chi ha espresso la propria fiducia al progetto proposto.

Ricordiamo che Alleanza Verdi Sinistra (AVS) è una lista unitaria di varie anime e sensibilità che in Emilia-Romagna riunisce Europa Verde, Sinistra Italiana, Possibile, Coalizioni civiche e il movimento Insieme a Sinistra.

Alleanza Verdi Sinistra (AVS)