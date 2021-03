Azione, +Europa, PSI: “Pizzarotti porti a Roma le esigenze infrastrutturali del parmense, in particolare dell’Appennino”

Nel clima euforico generato dalla nascita del Governo Draghi, che sosteniamo convintamente, il Sindaco Pizzarotti ha manifestato l’intenzione di andare a richiedere finanziamenti al nuovo Ministro delle Infrastrutture.

Riteniamo opportuno che il Sindaco si faccia portavoce delle istanze di tutto il territorio Parmense condividendo con il Presidente della Provincia Diego Rossi e l’assemblea dei sindaci, un pacchetto di proposte da sottoporre al Ministro Giovannini.

Il territorio Parmense, in particolare l’arco appenninico, necessita di importanti investimenti, per la riqualificazione e la messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, dei centri abitati, dei siti produttivi e delle infrastrutture viarie, con interventi sulle aste fluviali.

Tali investimenti devono essere finanziati con i fondi per la transizione ambientale messi a disposizione dal NextGenEu.

Vi è inoltre la necessità di completare la copertura della banda ultra-larga al 100%, di potenziare la viabilità ferroviaria (si pensi all’Alta Velocità) e di mettere in sicurezza le strade dagli smottamenti franosi in montagna e alcune centinaia di ponti della provincia.

Invitiamo Pizzarotti a puntare inoltre sul miglioramento dei collegamenti – raddoppio della complanare – e degli accessi a Fiera ed Aeroporto Verdi.

Va terminato il cantiere della Ti-Bre, conciliando la necessità di giungere ad un completamento ottimale dell’infrastruttura con il minor impatto ambientale possibile, con la costruzione del nuovo ponte sul Po, per offrire finalmente al tessuto produttivo del nostro territorio il collegamento più efficiente con il nord Europa che aspettiamo da anni.

Confidiamo che dal confronto con il Governo sui temi che abbiamo proposto, raccogliendo anche le preoccupazioni espresse dal Presidente Nazionale Ance, Gabriele Buia sui tempi troppo lunghi per realizzare le opere infrastrutturali, Pizzarotti con la condivisione di Rossi e dei sindaci, porti da Roma notizie positive sulla sburocratizzazione delle procedure e, soprattutto, le risorse concrete per finanziare i progetti. di fondamentale importanza per il sistema produttivo ed economico parmense.

Tavolo di Coordinamento

+Europa

Parma in Azione

PS