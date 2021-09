Azione: “Massimo sostegno a Marco Moglia alle comunali di Borgotaro”

Azione, il partito di Carlo Calenda, sostiene convintamente il candidato sindaco di Borgo Val di Taro, Marco Moglia, capace interprete per un nuovo e positivo futuro del più importante comune dell’appennino parmense.

Marco Moglia si è dimostrato persona dotata di grandi qualità umane e competenze , capace di unire la comunità, una comunità impegnata nella riconciliazione sociale, dopo un periodo di dolorose divisioni.

Ora è tempo di guardare avanti investendo sui giovani, importante capitale umano per il futuro. La squadra della lista è qualificata, rappresentativa del territorio e con molti giovani portatori di nuove idee, volenterosi di promuovere la partecipazione attiva dei cittadini per le scelte future.

“Non voglio che i giovani cambino paese, voglio che i giovani cambino il paese” è il messaggio che Marco Moglia ha voluto lanciare ai borgotaresi. Parole chiare che condividiamo e che vanno interpretate come la volontà di guardare al futuro per coltivare e preparare una nuova generazione che cresce e si appassiona per il bene di Borgotaro.

Azione è convinta che con Marco Moglia e i candidati della Lista Borgotaro Unita la cittadina della Valtaro, Medaglia d’oro al valore militare per i sacrifici delle sue popolazioni durante la seconda guerra mondiale, si metta in buone mani.

Comitato Valtaro e Valceno in Azione

Mattia Tonon – Responsabile Azione Valtaro e Valceno

Adelina Facci Tossatti

Massimo Pinardi (Coordinatore Provinciale Azione)