Bando 2020 per il Servizio Civile universale: c’è tempo fino a lunedì 8 febbraio 2021 per presentare domanda

Servizio Civile Universale: è stato pubblicato il Bando 2020 che ha visto il finanziamento dei progetti, presentati in modalità aggregata, dal Comune di Parma: Purple – Incontri di sfumature; Giallo Parma – Energia dentro. I giovani tra i 18 e 28 anni che intendo partecipare hanno tempo fino all’8 febbraio per farlo.

Sono oltre 40.000 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e 28 anni che vogliono diventare operatori volontari su tutto il territorio nazionale e all’estero (www.scelgoilserviziocivile.gov.it)

Il Servizio Civile permette ai giovani di sperimentare nuove opportunità e di rendersi utili alla comunità. L’impegno previsto è della durata di un anno, con una media di 25 ore la settimana: l’obiettivo è quello di valorizzare le competenze dei partecipanti, riconoscendo anche un rimborso mensile di 439,50 euro. Sono davvero tante le opportunità anche a Parma e in provincia con 14 progetti e 137 posti resi disponibili dagli enti soci del COPESC (www.serviziocivileparma.it

I progetti del Comune di Parma sono: PURLPE-INCONTRI DI SFUMATURE: Settore Assistenza – Area d’intervento Disabili (4 posti)

GIALLO PARMA – ENERGIA DENTRO: Settore Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale dello sport – Area d’intervento Animazione culturale verso i giovani (18 posti)



Per maggiori informazioni sulle sedi di propria competenza: Centro per le Famiglie, Via Marchesi 37/a – Parma: serviziocivile@comune.parma.it – 0521-031070



La domanda si presenta esclusivamente online, tutte le informazioni sulle modalità sono disponibili sul sito dell’ente titolare del progetto https://cssparma.it/come-candidarsi/

Si ricorda che per candidarsi è necessario essere in possesso dell’Identità Digitale SPID con livello di sicurezza 2. Per conoscere meglio il Servizio Civile e le opportunità del bando: www.serviziocivileparma.it / serviziocivileparma@gmail.com / 348 5403662