Beppe Negri (Pd): “Rigenerazione urbana e tutela del suolo per salvaguardare Parma e il territorio”

“La rigenerazione urbana è un tema su cui il Partito Democratico si è sempre speso con grande forza. Nei prossimi cinque anni, in Regione, dovremo lavorare per ripensare e riformare la legge urbanistica regionale del 2017. Il territorio ha bisogno di piccole infrastrutture di supporto e raccordo per salvaguardare le aree più fragili, tanto nelle zone urbane, quanto nei comuni di provincia. Un concetto ricordato di recente da Stefano Bonaccini all’evento che abbiamo realizzato in Pedemontana: la difesa del suolo dovrà essere in cima alla lista delle priorità della prossima amministrazione regionale”

Queste le parole di Beppe Negri, candidato al Consiglio regionale per il Partito Democratico alle elezioni del 17 e 18 novembre, intervenuto a margine di un’intervista rilasciata all’agenzia di stampa Adnkronos.

“Il tema si lega strettamente al diritto all’abitare, che ha bisogno di una visione di insieme. Quando parliamo di casa – precisa Negri – parliamo anche di accessibilità, di inclusione, di mobilità e della quotidianità di migliaia di famiglie e cittadini. Dobbiamo lavorare per sopperire alle gravi mancanze del centrodestra, come successo con l’investimento di 10 milioni di euro effettuato dalla Regione Emilia-Romagna, a seguito del mancato rifinanziamento del governo Meloni”.

“Su questo tema un grande lavoro lo sta facendo anche il Comune di Parma, che ha promosso il progetto ‘Fa la casa giusta’ con il quale saranno recuperati 500 alloggi di edilizia residenziale pubblica, uno dei più grandi investimenti d’Italia sul diritto alla casa. Per questo – conclude Negri – ho instaurato un confronto costante con l’amministrazione e l’assessore Ettore Brianti. Sono certo che riusciremo a tradurre questo nostro impegno in risultati concreti anche in Regione, assieme al nostro candidato presidente Michele De Pascale, che su questo tema si è dimostrato sensibile e preparato”.