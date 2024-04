Bernini e Consigli incontrano il ministro Tajani: obiettivo Unesco per i gioielli di Berceto

Questa mattina il candidato sindaco di Berceto Giovanni Paolo Bernini e l’attuale vicesindaco Ciriaco Consigli hanno partecipato alla Lectio Magistralis del vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, al Teatro Farnese di Parma. “È stata l’occasione per confrontarci con il ministro – spiegano Bernini e Consigli – e per portare alla sua attenzione il progetto di riconoscimento Unesco per la Strada Romea, il Duomo di Berceto, le piazze e i borghi di Roccaprebalza, Corchia e Castellonchio”.

“Con la sua esperienza a livello europeo, il ministro Tajani può aiutare Berceto a ottenere l’ambito riconoscimento – proseguono -. Ci impegneremo nel mantenere attivi i contatti affinché il dossier Unesco possa ottenere la valutazione della candidatura, scomparsa dai radar dei precedenti governi nazionali, da parte del consiglio direttivo della commissione nazionale italiana Unesco per poi approdare alla sede Unesco di Parigi per l’approvazione ufficiale e l’inserimento tra i beni patrimonio”.