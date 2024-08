Biglietti in prevendita per Fink in concerto alla Corte Agresti di Traversetolo

Da lunedì 19 agosto i biglietti per l’unica tappa emiliana (e ultima del tour italiano) che Fink terrà lunedì 2 settembre nella Corte Agresti di Traversetolo (PR) nell’ambito delle serate Musica a Corte e all’interno del progetto nazionale “A.R.M.O.N.I.A”., sono disponibili anche presso “La piazza dei salumi” e “Barazzoni verde arredo”, entrambi in Piazza Fanfulla a Traversetolo,

L’ultimo album in studio di Fink, “Beauty In Your Wake”, uscito lo scorso 5 luglio e anticipato dal singolo “What Would You Call Yourself, ha raggiunto la posizione n. 2 nella classifica UK Independent e la posizione n. 4 nella UK Vinyl Chart, mostrando al pubblico internazionale l’elevato livello qualitativo delle sue canzoni di Fink.

La seicentesca Corte Agresti, ristrutturata di recente, coi suoi 400 posti a sedere, le colonne del porticato e i suoi spazi verdi è la cornice ideale per le atmosfere intense, intime e profonde delle canzoni di Fink e si presta benissimo a esaltare le prerogative di A.R.M.O.N.I.A (Ambiente, Risorse, Musica, Opportunità, Natura, Identità, Arte), progetto promosso da Slow Music Ets per favorire un approccio attento e sostenibile agli eventi artistici in generale e musicali in particolare

In apertura, la cantante e autrice parmigiana Glomarì. Selezione musicale pre e post concerto a cura di Vinylistic.

Inizio concerti ore 20.45.