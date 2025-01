Bollini Azzurri per gli Ospedali di Parma e di Vaio, centri di eccellenza nella lotta al tumore alla prostata

L’Ospedale Maggiore di Parma e l’Ospedale di Vaio tra le strutture sanitarie italiane d’eccellenza premiate da Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il conferimento del Bollino Azzurro per la salute uro-andrologica.

Si tratta del riconoscimento, tra quelli promossi da Onda, che ha come oggetto la salute dell’uomo. Il Bollino Azzurro viene, infatti, assegnato agli ospedali virtuosi nell’offerta di servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione in ambito uro-andrologico in ottica multidisciplinare, con focus sul tumore della prostata e alle complicanze funzionali postchirurgiche. In Italia il tumore della prostata è attualmente la neoplasia più frequente tra i maschi (20% di tutti i tumori diagnosticati) a partire dai 50 anni di età con oltre 40.000 nuove diagnosi nell’anno appena concluso.

Il riconoscimento di Centro di eccellenza rappresenta, inoltre, uno stimolo ulteriore per migliorare l’accessibilità ai servizi erogati dai centri, potenziare il livello di offerta terapeutica e diagnostica, migliorare la qualità della vita delle persone con tumore della prostata e promuovere un’informazione consapevole tra la popolazione maschile sui centri in grado di garantire una migliore presa in carico del paziente.

“La conferma del Bollino Azzurro 2025 rappresenta un importante riconoscimento per il percorso multidisciplinare che abbiamo sviluppato insieme ai professionisti ospedalieri del Maggiore e di Vaio e ai medici di medicina generale, con un focus particolare sul tumore alla prostata”, spiega Umberto Maestroni, coordinatore del percorso diagnostico-terapeutico e assistenziale per questa patologia e direttore dell’Urologia dell’Ospedale Maggiore. “I pazienti con sospetto di tumore alla prostata vengono seguiti passo dopo passo dagli specialisti, dall’iniziale diagnosi fino al trattamento e all’assistenza. Questo approccio condiviso garantisce la massima qualità ed efficienza del percorso terapeutico, offrendo trattamenti personalizzati che tengono conto delle caratteristiche individuali del paziente, dello stadio della malattia e delle sue condizioni generali di salute”.

“L’assegnazione del Bollino Azzurro 2025 riconosce l’eccellenza del nostro approccio multidisciplinare, con un focus specifico sul tumore della prostata – afferma Daniel Martens, direttore dell’Urologia dell’Ospedale di Vaio – Ogni paziente, dal sospetto diagnostico, al trattamento e al supporto in tutte le fasi della malattia, viene seguito da un’équipe di specialisti dedicati. Questo metodo integrato assicura percorsi di cura personalizzati, calibrati sulle esigenze uniche di ogni paziente, sullo stadio della malattia e sulle sue condizioni di salute complessive, garantendo qualità e accuratezza in ogni fase del trattamento”.

A ritirare la targa Bollino Azzurro 2025 la dottoressa Samanta Fornia per la struttura complessa di Urologia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma e il dottor Daniel Martens, direttore dell’Unità operativa complessa di Urologia dell’Ospedale di Vaio, la referente Ausl per i Bollini Rosa e Azzurri dott.ssa Elisa Zanardi.