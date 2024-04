Bonaccini: “Mi candido alle elezioni europee” VIDEO. Russo: “Si dimetta subito”

Con un video messaggio il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha annunciato la sua candidatura alle elezioni europee nella lista del Pd.

“L’Europa è il nostro futuro” dichiara Bonaccini. “Si tornerà a votare per le regionali in autunno”.

“È ufficiale, dunque. Stefano Bonaccini ha appena annunciato, senza che la cosa ci cogliesse impreparati in verità, la propria candidatura alle elezioni europee dell’8 – 9 giugno. Eravamo sicuri che capitan Bonaccini avrebbe lasciato la nave per tempo, non essendo stato supportato dal proprio partito, nella richiesta di aprire al terzo mandato in Regione.

Ma così come il Pd non ha ritenuto di cedere alle pressioni della “buona amministrazione” del proprio governatore più illustre, che con un buco di oltre 400 milioni nella sanità regionale e le responsabilità legate all’alluvione del maggio scorso, si è affrettato a rivolgere il proprio sguardo altrove, allo stesso modo anche noi oggi chiediamo di toglierci dall’imbarazzo di dover attendere i risultati elettorali, piegando il futuro dell’Emilia Romagna ai comodi del Presidente Bonaccini.

Che si abbia la decenza di dare agli emiliani romagnoli la possibilità di poter scegliere da subito, con dimissioni immediate, una nuova guida per l’Emilia Romagna, aprendo finalmente una pagina di storia diversa per la nostra regione.” Lo dichiara Gaetana Russo, deputata di Fratelli d’Italia.