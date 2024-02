Le canzoni di chiesa preferite dai politici e amministratori di Parma (di Andrea Marsiletti)

Sulla scia della mia “Classifica delle 10 canzoni di chiesa più belle” pubblicata due settimane fa, ho chiesto ad alcuni politici e amministratori della città e della provincia di Parma di indicarmi qual è la loro canzone di chiesa preferita.

Le risposte ricevute non sono in sè dimostrazione di “fede” o di “pratica” religiosi da parte loro (o quantomeno non di tutti), sicuramente di rispetto.

Ho diviso le risposte per categorie omogenea sulla base del contenuto della canzone segnalata.

GLI ESPERENZIALI

coloro che hanno assorbito il contesto vissuto

Il sindaco di Parma Michele Guerra: “Te ne dico due. La prima è una canzone di chiesa ma che si canta solo in contesto lasalliano, che sia messa e non solo. Una specie di inno per San Giovanni Battista De La Salle che è nella mia infanzia: ‘Tu pellegrino sulle strade di Reims. (nota della Redazione: così di nicchia che è introvabile sia su Spotify che su Youtube).” Il sindaco aggiunge un classico: “Ali d’aquila“.

“Da piccolo avevo la cassetta di ‘Solo Grazie‘ di Frate Giuseppe Cionfoli” confessa il Presidente della Provincia Andrea Massari.

Fabrizio Pezzuto indica ‘Povera voce’ di Adriana Mascagni, un brano che esprime l’ardore insopprimibile della felicità richiesto dalla vita stessa. Folgorata dall’insegnamento di Don Giussani, Mascagni fu la voce di molti canti del movimento di Comunione Liberazione (CL).

I PARROCCHALI

quelli che hanno indicato le canzoni di animazione della messa, quelle che cantano i cori delle catechiste e dei catechisti

Laura Cavandoli, deputata della Lega, è molto romantica: “Sicuramente ‘Su ali d’aquila‘, l’ho voluta al mio matrimonio.“

Priamo Bocchi, capogruppo di Fratelli d’Italia, snocciola una graduatoria: ‘Ti ringrazio mio Signore‘, ‘Il tuo popolo in cammino’, ‘Laudato sii‘, ‘Kumbaya my Lord‘

“‘Da chi andremo, Signore‘, molto carina da cantare” rivela Leonardo Spadi, consigliere comunale di Prospettiva.

“Tu sei la mia vita” è la preferita dell’assessora del Comune di Parma Beatrice Aimi, della consigliera comunale di Azione Serena Brandini e del sindaco di Torrile Alessandro Fadda.

Sceglie a sorpresa una la canzone da parrocchia, “Canto per Cristo“, il Presidente nazionale di Più Europa Federico Pizzarotti.

“Resta qui con noi” del Gen Rosso e “Su ali d’aquila” sono nel cuore dell’assessora del Comune di Parma Daria Jacopozzi, già insegnante di religione ed esponente del mondo cattolico della città.

Il consigliere comunale del Pd Manuel Marsico è un addetto ai lavori e indica il brano “Ogni mia parola (come la pioggia e la neve)” che è pure la scelta del capogruppo di Prospettiva Antonio Nouvenne che esterna, con manifesta competenza, il suo podio: “1. ‘Ogni mia parola (come la pioggia e la neve)’, cantata a canoni è stupenda; 2. ‘Su ali d’aquila’, 3. ‘Vieni dal Libano mia sposa’“.

Parimenti sul pezzo il sindaco di Noceto Fabio Fecci, che è quello che più si avvicina alle mie preferenze: “1. Andate per le strade; 2. Su ali d’aquila; 3. Symbolum 77.”

Christian Stocchi, sindaco di Colorno, è apostolico: “Andate per le strade“.

Il sindaco di Salsomaggiore Luca Musile Tanzi sceglie la gioiosa “Ti ringrazio mio Signore“

Federica Ubaldi, consigliera comunale di Civiltà Parmigiana, ha ben presenti gli schieramenti e precisa: “Da scout ti rispondo senza ombra di dubbio ‘La gioia‘, come canzone di chiesa in senso più stretto direi ‘Su ali d’aquila‘.”

Giorgio Pagliari va sul classicone “Signore, sei tu il mio pastore“.

Francesca Gambarini di Noi Moderati cede alla nostalgia: “Direi ‘Camminerò‘, la cantavo sempre da bambina”.

Per il sindaco di Montechiarugolo Daniele Friggeri la più bella è “Servo per amore“, che è anche la prima scelta della devotissima Lucia Mirti e della consigliera del Pd Gabriella Corsaro che aggiunge il canto alla Madonna in dialetto calabrese “Vergini bella d’undi si venuta”.

Originale la scelta del consigliere comunale della Lega Emiliano Occhi: “Scusa Signore“.

E’ molto eucaristico il coordinatore provinciale del M5S Simone Guernelli con ‘Verbum Panis‘.

I MENDICANTI

quelli che hanno indicato canzoni inspirate alla spiritualità di San Francesco

Sandro Campanini, capogruppo Pd, si trova a suo agio negli ambienti di fede: “Dico: ‘Tu sei vivo fuoco’, ‘Preghiera di San Francesco‘ o ‘Maestro dammi tu un cuore grande’.

La deputata di Fratelli d’Italia Gaetana Russo (“Sarà per i ricordi dell’infanzia“) , il consigliere regionale Pd Matteo Daffadà e il sindaco di Sorbolo Mezzani Nicola Cesari vanno su “Laudato sii“, mentre l’assessore del Comune di Parma Ettore Brianti sceglie la dolcissima “Dolce sentire“.

I MISTICI

Paolo Buzzi, ex vicesindaco di Parma: “Andrea, quella che sento come più intensa è ‘Tu sei qui‘. Il significato è potente: dentro ogni uomo c’e la presenza di Dio!”.

GLI APOCALITTICI

quelli che attendono la Parusia, ovvero la seconda venuta di Gesù sulla terra prima della fine dei tempi, della resurrezione dei corpi, del Giudizio universale.

“Cieli e terra nuova” è la venuta della nuova Gerusalemme, della Gerusalemme Celeste, alla fine dei tempi. Non poteva essere che essere visionaria la scelta dell’architetto Michele Alinovi, il presidente del Consiglio comunale di Parma.

Il sindaco di Borgotaro Marco Moglia opta per “Io credo: risorgerò“. “Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore!”. Credere nella resurrezione dei corpi non è facile, è una grazia.

I TRADIZIONALISTI

quelli che prediligono i classici

L’assessora del Comune di Parma Chiara Vernizzi condivide con il presidente di Azione Massimo Pinardi la predilezione per l’Ave Maria di Schubert.

Il vicesindaco di Parma Lorenzo Lavagetto risponde “Allelluja” di Haendel, mentre il consigliere regionale della Lega Fabio Rainieri indica “Allelluja” in tutte le sue declinazioni.

Il consigliere comunale Pietro Vignali dice “Panis Angelicus“, l’inno latino Sacris solemniis composto da San Tommaso d’Aquino.

I NATALIZI

Alessandro Gattara, sindaco di Roccabianca: “Amazing grace‘”. E’ uno dei più famosi inni cristiani in lingua inglese del Settecento, cantato soprattutto nel periodo natalizio. L’autore è John Newton, ex capitano di navi negriere, e può considerarsi un inno di ringraziamento a Dio per la grazia della sua conversione, tanto più “sorprendente”, quanto più infima era la sua professione.

Tommaso Fiazza va sul sicuro: “Astro del ciel“.

GLI ERETICI

L’assessora del Comune di Parma Caterina Bonetti: “Ti propongo una canzone profana che però mi è sempre suonata come spirituale ‘You got the love” dei ‘Florence and the machine‘.” La band inglese “Florence and the machine” suona rock indie e alternativo, il video è girato in un night club… Caterina, c’è chi finito sul rogo per molto meno…

Andrea Marsiletti