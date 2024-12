Bonifica Parmense, i sindaci di Compiano e Soragna entrano nel CdA del Consorzio

Il Consiglio d’Amministrazione del Consorzio della Bonifica Parmense vede l’ingresso di due nuovi membri: si tratta di Marco Taccagni e Francesco Mariani, sindaci dei Comuni di Soragna e Compiano; le due nomine sono state indicate nell’Assemblea dei sindaci della Provincia di Parma a seguito dell’esito delle consultazioni amministrative della scorsa primavera nelle quali Romeo Azzali e Giuseppe Delsante, avendo concluso i loro mandati elettorali, rispettivamente, come vice sindaco di Sorbolo Mezzani e sindaco di Corniglio sono, di fatto, decaduti anche come consiglieri della bonifica.

Taccagni, 35 anni, architetto, prima di diventare primo cittadino di Soragna è stato consigliere comunale e presidente del Consiglio comunale di Salsomaggiore Terme. Per Mariani, 53 anni, di professione consulente finanziario e al suo secondo mandato come sindaco di Compiano, si tratta di un ritorno: era già stato designato all’interno del Cda di bonifica alla fine del 2019, per il periodo conclusivo della seconda e ultima legislatura consortile che vedeva presidente Luigi Spinazzi.

I vertici della Bonifica Parmense, la presidente Francesca Mantelli e il direttore generale Fabrizio Useri, hanno dato il benvenuto ai due nuovi membri all’interno del Cda che, da parte loro, hanno espresso personale soddisfazione confermando il massimo impegno per l’ente e per i temi della difesa e sviluppo del territorio.