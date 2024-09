Borgotaro, aveva alle dipendenze un lavoratore in nero: 4.500 euro di multa a un ambulante

Militari del Comando Compagnia Carabinieri di Borgo Val di Taro, coadiuvati da personale dei Reparti Speciali N.I.L e N.A.S. di Parma, nei giorni scorsi, nell’ambito dei controlli straordinari del territorio, hanno effettuato numerose verifiche ad esercizi commerciali ed attività produttive. Particolare attenzione è stata rivolta all’area nella quale si svolge il mercato cittadino.

Prosegue in tutta la provincia di Parma da parte dell’Arma dei Carabinieri, la campagna di vigilanza e monitoraggio, rivolta alle attività commerciali ed i pubblici esercizi in chiave di sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori e contrasto al lavoro nero, garantendo così una cornice di sicurezza e legalità anche per gli avventori.

I Carabinieri del Comando Compagnia di Borgo Val di taro, coadiuvati da personale dei Carabinieri Nucleo Ispettorato del Lavoro e del N.A.S. di Parma, hanno sottoposto a verifica alcuni esercizi commerciali del territorio, ivi compresi gli esercenti l’attività di venditori ambulanti, operanti all’interno dell’area mercatale.

Nel corso dei controlli, uno degli ambulanti, un 60enne italiano è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Parma, per avere alle sue dipendenze un lavoratore non regolarmente assunto. A carico dell’ambulante, per la violazione accertata sono state elevate sanzioni amministrative per un importo di 4.500 Euro, con contestuale sospensione dell’attività sino alla regolarizzazione della posizione lavorativa del dipendente.

Numerosi i controlli all’interno di aziende casearie presenti su tutto il territorio. Le verifiche all’interno di una di queste, situata in un comune del borgotarese, ha evidenziato evidenti irregolarità in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro. In particolare i militari del NIL hanno riscontrato la presenza di materiale accatastato nelle vie di transito che collegano diverse arre produttive, tali da ostacolare il passaggio e l’eventuale fuga dei dipendenti. Il titolare dell’azienda è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e nei suoi confronti è stata emessa apposita ordinanza volta a sanare l’irregolarità accertata.

Il titolare di un bar del Comune di Borgo Val di Taro è stato sanzionato per complessivi 1.500 euro in quanto a seguito del controllo, militari del NAS hanno riscontrato la presenza di alimenti sprovvisti di tracciabilità

Di quanto riscontrato i Carabinieri hanno informato l’Autorità amministrativa preposta, per le determinazioni di competenza.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma