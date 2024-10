Busseto, arrestato un 21enne sorpreso in una via del paese con addosso cocaina e bilancino

Alla vista dei Carabinieri ha cercato di prendere il largo affrettando il passo, fermato e perquisito è stato trovato in possesso di 18 grammi di cocaina ed un bilancino di precisione.

I Carabinieri della Stazione di Busseto, durante un servizio di controllo del territorio, finalizzato al contrasto dello spaccio di stupefacenti hanno, un 21enne italiano trovato in possesso di 18 grammi di cocaina.

L’episodio si è verificato domenica u.s. a Busseto, dove una pattuglia dei Carabinieri, verso 03.00 di notte, ha notato in una via del paese un giovane che alla vista dei militari, nel tentativo di evitare il controllo ha cercato di allontanarsi.

La pattuglia lo ha fermato per un controllo, al quale il ragazzo si è mostrato fin da subito insofferente, chiedendo continuamente del perché fosse stato fermato.

A questo punto i militari, ritenendo il comportamento assunto dal ragazzo chiaramente anomalo e rivelatore di uno stato di malessere pienamente compatibile con i comportamenti tipici di chi ha qualcosa da nascondere lo informavano che da lì a breve sarebbe stato perquisito.

Il ragazzo a quel punto resosi conto di non avere alcuna via di scampo, ha consegnato ai Carabinieri un involucro in cellophane ed un bilancino di precisione, il tutto occultato sotto i pantaloni.

Lo stupefacente rinvenuto esaminato al narcotest ha dato esito positivo, confermando trattarsi di cocaina e unitamente al bilancino veniva posto sotto sequestro.

Sulla scorta degli elementi acquisiti, il 21enne, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva è stato dichiarato in stato di arresto, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente.

Su disposizione del magistrato di turno, il 21enne è stato condotto presso la sua abitazione in attesa del rito direttissimo.

Il giudice convalidato l’arresto ha disposto la misura cautelare non custodiale dell’obbligo di firma.

Comando provinciale Carabinieri di Parma