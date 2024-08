Busseto: denunciato 39enne per il furto in una casa di oro, denaro, 2 tablet e 2 biciclette

A seguito della recrudescenza dei reati predatori, soprattutto nel periodo estivo, quando le case si svuotano perché i proprietari vanno in vacanza, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Parma ha disposto l’intensificazione dei servizi di controllo del territorio.

Oltre al rafforzamento dei servizi, la popolazione è invitata a segnalare la presenza di individui o autovetture sospette al numero di pronto intervento 112.

Nonostante questo però a volte non è sufficiente la prevenzione, ma è d’obbligo la repressione, cioè consegnare alla giustizia gli autori di furti consumati nella abitazione, che incidono fortemente sul senso di sicurezza percepita dalla popolazione.

Era una giornata estiva di fine agosto, quando i proprietari di un appartamento in centro a Busseto, dopo aver passato una giornata fuori casa per una gita fuori porta, rincasando, si sono trovati la porta della propria abitazione forzata e l’interno messo a soqquadro.

La vittima del furto, un 39enne di origini indiane, ma residente da tempo in paese, trovatosi di fronte lo spettacolo che nessuno vorrebbe assistere al ritorno a casa, null’altro ha potuto fare, se non chiamare i Carabinieri e fare la conta del danno subito. All’appello mancavano denaro contante, monili in oro, 2 tablet e 2 biciclette.

Giunti sul posto i Carabinieri della Stazione di Busseto, dopo aver tranquillizzato e confortato il proprietario di casa, hanno effettuato un minuzioso sopralluogo della scena del crimine, con l’obiettivo e quindi la promessa di trovare l’autore del furto ed assicurarlo alla giustizia.

I Carabinieri hanno immediatamente iniziato le indagini, ed attraverso la visione di numerosi immagini delle telecamere di videosorveglianza esistenti nella zona, sono riusciti a riconoscere un individuo, già avvezzo a questo tipo di reato, probabilmente quale autore del furto.

Ottenuti i necessari riscontri, i Carabinieri, fatto salvo il principio di innocenza fino a sentenza definitiva, hanno denunciato la 39enne italiano alla Procura della Repubblica di Parma, poiché allo stato ritenuto il presunto responsabile del furto.

Comando Provinciale Carabinieri di Parma