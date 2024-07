Busseto, non rispetta le regole e torna in carcere

I Carabinieri di Busseto hanno tratto in arresto un 57enne italiano colpito da Ordine di ripristino della Custodia Cautelare in Carcere emessa dall’Ufficio di Sorveglianza di Reggio Emilia.

L’uomo, condannato in via definitiva all’espiazione della pena di anni 3 e mesi 2 di reclusione, usufruendo dei benefici di legge, era stato “affidato in prova ai servizi sociali.

Il Magistrato di Sorveglianza, aveva stabilito per il 57enne un percorso riabilitativo che prevedeva una serie di prescrizioni comportamentali ben precise, fra le quali in primis quella di non uscire dalla propria abitazione dalle ore 21.00 alle ore 07.00.

I Carabinieri di Busseto, incaricati di svolgere i previsti controlli al fine di certificare il rispetto delle limitazioni imposte, hanno riscontrato in diverse occasioni la violazione di tali obblighi.

Nel corso di specifici controlli effettuati in orario notturno, i Carabinieri hanno documentato l’assenza dell’uomo, che interpellato in merito forniva giustificazioni tutt’altro che plausibili.

I Carabinieri, comunicavano tempestivamente tutte le violazioni commesse, al Tribunale di Sorveglianza, per le determinazioni di competenza.

Il Tribunale, vagliate scrupolosamente le circostanze di fatto evidenziate, ha ritenuto il 57enne, più volte formalmente diffidato, inaffidabile e non in grado di gestire le limitazioni imposte, rendendo sempre più difficoltosi i controlli da parte degli operatori.

Dopo l’ennesimo richiamo, il Tribunale ha sospeso con effetto immediato il beneficio, ripristinando la custodia cautelare in carcere. I Carabinieri di Busseto, ricevuta l’ordinanza emessa dall’A.G., hanno rintracciato il 57enne e dopo la notifica del provvedimento hanno provveduto ad accompagnarlo in carcere.