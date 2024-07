Classifica Top50, le 50 persone più influenti di Parma (aggiornamento luglio 2024)

Pubblichiamo l’aggiornamento semestrale della tradizionale classifica dei Top 50, la graduatoria che fotografa la mappatura del potere cittadino, ovvero le 50 persone più influenti di Parma.

Chi sono coloro che per ruolo, relazioni, notorietà, visibilità, appeal, determinazione, leadership più incidono sulla vita della città? A suo insindacabile giudizio, il sottoscritto si è assunto la responsabilità di stilare la graduatoria.

L’ultimo aggiornamento era di dicembre 2023.

Il sindaco Michele Guerra si conferma la persona più influente di Parma. Il sondaggio del Sole24 che lo proclama il sindaco più amato d’Italia non deve distoglierlo dalle sfide, dai risultati e dai miglioramenti a cui è chiamata la sua Amministrazione comunale arrivata a metà del mandato.

Crescono tantissimo Luca Martines, amministratore del Parma Calcio, che sta gestendo il progetto del nuovo Stadio Tardini, il più importante della città degli ultimi dieci anni, e il capogruppo di Prospettiva Antonio Nouvenne che sta acquisendo una sua identità politica personale, non solo quella di emanazione guerriana. Ettore Brianti, assessore al welfare, entra nella top10.

Tra gli assessori del Comune di Parma sale Chiara Vernizzi che ha in mano non pochi interessi con l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale (PUG) del Comune di Parma.

Scendono gli assessori Lorenzo Lavagetto, Francesco De Vanna, Gianluca Borghi, Caterina Bonetti e Marco Bosi in una giunta che all’esterno è percepita come coincidente con la figura del sindaco.

Entra in classifica Leonardo Spadi a cui Guerra ha assegnato la delega ai rapporti istituzionali.

Entra in classifica anche Manuel Marsico, consigliere comunale del Pd, che rappresenta l’anima schleiniaia, quella più movimentista che in alcune occasioni non ha esitato a mettere in difficoltà la maggioranza.

Fuori dalla classifica, tra i “fuorisacco“, ci sono alcune figure “giovani” o emergenti: Tommaso Moroni Zucchi, imprenditore, vicepresidente di Socogas e in politica impegnato con Missione Parma, l’imprenditore Brando Alessandrini, il delegato allo sport del Comune di Parma Davide Antonelli, il direttore del CNA Andrea Allodi.

Ultimo in classifica Andrea Marsiletti che commenta la politica locale dal suo eremo di Sole, organizza cene, cucina risotti, divulga la mistica di Maria Maddalena. Non è così che può pensare di scalare la classifica dei Top50.

Al prossimo aggiornamento di dicembre 2024!

Andrea Marsiletti

CLASSIFICA TOP 50 (Le 50 persone più influenti di Parma) – aggiornamento luglio 2024

1. Guerra Michele, sindaco Comune di Parma (=)

2. Maioli Giampiero, amministratore delegato Crédit Agricole Italia (=)

3. Buia Gabriele, presidente Unione Parmense degli Industriali (+3)

4. Fabi Massimo, direttore generale Azienda Ospedaliera Parma e dell’USL (-1)

5. Chiesi Alessandro, Presidente Chiesi Farmaceutici Spa e presidente “Parma io ci sto” (-1)

6. Barilla Guido, presidente Barilla Spa (-1)

7. Martines Luca, amministratore delegato Parma Calcio 1913 (+22)

8. Azzali Cesare, direttore Unione Parmense degli Industriali (=)

9. D’Avino Alfonso, Procuratore Capo della Procura di Parma (=)

10. Brianti Ettore, assessore welfare e sanità del Comune di Parma (+1)

11. Solmi mons. Enrico, vescovo di Parma (+2)

12. Garufi Antonio Lucio, Prefetto di Parma (=)

13. Canali Guido, portavoce del sindaco Michele Guerra (-6)

14. Di Domenico Maurizio, Questore di Parma (=)

15. Lavagetto Lorenzo, vicesindaco del Comune di Parma (-5)

16. Cellie Antonio, amministratore delegato Fiere di Parma (=)

17. Criscuolo Pasquale, direttore generale del Comune di Parma (+1)

18. Massari Andrea, presidente della Provincia di Parma (+6)

19. Nouvenne Antonio, capogruppo lista Michele Guerra sindaco (+24)

20. De Vanna Francesco, assessore ai lavori pubblici e sicurezza del Comune Parma (-5)

21. Bocchi Priamo, consigliere comunale Fratelli d’Italia (+4)

22. Capezzuto Fernando, comandante della Guardia di Finanza di Parma (=)

23. Boselli Maurizio, presidente del Tribunale di Parma (new entry)

24. Pagliari Giorgio, avvocato, presidente Parma Infrastrutture spa (-5)

25. Borghi Gianluca, assessore ambiente e mobilità del Comune di Parma (-5)

26. Martelli Paolo, Rettore dell’Università di Parma (=)

27. Magnani Franco, presidente Fondazione Cariparma (=)

28. Bonetti Caterina, assessore comunale servizi educativi Comune di Parma (-5)

29. Bollati Davide, presidente Davines spa (-4)

30. Vernizzi Chiara, assessora all’Urbanistica Comune di Parma (+5)

31. Cavandoli Laura, deputata Lega Salvini premier (-1)

32. Pagliaro Andrea, comandante Carabinieri Parma (-1)

33. Rinaldi Claudio, direttore Gazzetta di Parma (-1)

34 Spadi Leonardo, delegato del sindaco di Parma alle relazioni istituzionali (new entry)

35. Pizzarotti Paolo, presidente Gruppo Pizzarotti Costruzioni (-1)

36. Bosi Marco, assessore allo sport e bilancio del Comune di Parma (-6)

37. Nani Francesco, referente di Repubblica Parma (-1)

38. Ferraguti Pietro, TV Parma 12 (-1)

39. Russo Gaetana, deputata Fratelli d’Italia (=)

40. Bolondi Michela, presidente Gruppo cooperativo Proges (=)

41. Vignali Pietro, consigliere comunale di Parma (-3)

42. Granelli Marco, presidente nazionale Confartigianato (+3)

43. Sarassi Ombretta, direttore generale Opem, Presidente Comitato rigenerazione SPIP, Cda Teatro Regio (-2)

44. Daffadà Matteo, consigliere regionale Pd (=)

45. Bazzini Cristina, presidente Gruppo cooperativo Colser-Auroradomus (+2)

46. Alinovi Michele, presidente del consiglio comunale di Comune di Parma (-3)

47. Mendi Michele, responsabile organizzativo associazione Prospettiva (ex lista Guerra) (+2)

48. Beldì Corrado, presidente Laterlite spa (=)

49. Marsico Manuel, consigliere comunale Pd Parma (new entry)

50. Marsiletti Andrea, direttore ParmaDaily.it (=)

LEGENDA:

in giallo: new entry

in verde: cresce di più di 5 posizioni

in rosso: cala di più di 5 posizioni