Cacciatori sparano verso la strada di Colorno: automobilisti terrorizzati

Diversi automobilisti spaventati si sono rivolti questa mattina al telefono anti caccia dell’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente AIDAA per segnalare la presenza di cacciatori che sparavano a distanza di poche decine di metri dalla carreggiata in direzione della strada per Colorno in direzione Parma, in tutte le segnalazioni arrivate attorno alle 9 sia via telefono che via watts app al telefono anti caccia gli automobilisti facevano presenti che i colpi erano concentrati nelle vicinanze dell’abbazia Certosa della Serena e che i cacciatori se si fossero avvicinati ancora un poco il rischio che i pallini potessero raggiungere le auto era reale.

“Abbiamo immediatamente attivato una serie di verifiche e comunque facciamo una segnalazione alla forestale ed alla polizia stradale- scrive in una nota Telefono Anticaccia di AIDAA- è ora che questi signori la smettano di agire impuniti mettendo a rischio la vita di persone che non c’entrano nulla, nel caso specifico automobilisti che rischiano di essere colpiti dai pallini sparati dai cacciatori. Quando- conclude il comunicato animalista- smetteranno questi soprusi e violazioni, dobbiamo aspettarci che i pallini colpiscano qualche auto in transito con magari a bordo dei bambini?”