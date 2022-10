Cade e non riesce più a rialzarsi, soccorso dai Carabinieri a Bardi

Alle ore 16:15 di sabato la Centrale Operativa della Compagnia di Borgo Val di Taro riceve una chiamata di aiuto da parte di un 68enne, il quale non appena entrato nell’abitazione in cui vive nel centro di Bardi, è caduto non riuscendo più a rialzarsi per un forte dolore alla spalla. Fortunatamente ha in mano il cellulare e non ha dubbi nel comporre il numero dei Carabinieri per chiedere loro aiuto e per ricevere soccorso.

L’Operatore della Centrale Operativa immediatamente invia sul posto un equipaggio, con a bordo il Comandante della Stazione di Bardi, che giunge a casa dell’anziano dopo pochi minuti unitamente ad un altro carabiniere, rinvenendo l’anziano effettivamente steso sul pavimento ed impossibilitato a muoversi.

I militari gli prestano le prime cure, dialogando con l’uomo e dandogli un gran conforto morale, nell’attesa dell’arrivo dell’ambulanza del 118 precedentemente allertata. Considerata l’esigenza di effettuare approfondimenti clinici, il Maresciallo ed il Carabiniere aiutano i sanitari a trasportare l’anziano in barella, giù per due ripide rampe di scale, fino all’ambulanza con il quale è stato poi portato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Borgo Val di Taro, dove fortunatamente, anche per il tempestivo intervento dei soccorsi sono state escluse complicanze di rilievo.