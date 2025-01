Calo demografico, Vignali (Forza Italia): “Sostegno a natalità e genitorialità in Emilia Romagna”

“La Regione Emilia-Romagna avvii una forte azione di sostegno alla natalità ed alla genitorialità per migliorare il proprio equilibrio demografico che è drammaticamente sempre più in ribasso.” È la richiesta contenuta in una interrogazione presentata dai Consiglieri del Gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, di con primo firmatario il Presidente dello stesso Gruppo Pietro Vignali.

“Se non si inverte al più presto la rotta, la riduzione della popolazione attiva in atto avrà conseguenze molto negative sul tessuto sociale ed economico dell’Italia e dell’Emilia-Romagna perché porta ad una pesante perdita di competitività e a maggiori oneri sociali da sostenere – ha proseguito Vignali illustrando i contenuti dell’atto che è in procinto di presentare – Nonostante la sua gravità, non sembra che questa problematica sia ritenuta importante dalla sinistra. Infatti, l’Emilia-Romagna che da sempre è amministrata da quella parte politica, è una delle poche Regioni a non avere ancora una legge specifica che attivi e disciplini politiche efficaci per creare migliori condizioni economiche, sociali e culturali che promuovano la nascita di più bambini e la loro crescita in ambienti familiari consapevoli e adeguati. Questa interrogazione vuole pertanto essere uno stimolo al governatore De Pascale ad avviare fin da subito, con le prime leggi di bilancio della legislatura regionale appena iniziata, misure mirate a sostenere la natalità e la genitorialità.

Pensiamo, ad esempio, all’introduzione di un fattore famiglia quale evoluzione del quoziente familiare già introdotto da altre Regioni e da alcuni comuni per alleggerire tasse e tariffe regionali in base alla consistenza reale dei carichi familiari. In un secondo momento sarà comunque necessario lavorare ad una legislazione regionale organica su tale tematica sia per ordinare e rendere più efficaci gli interventi già posti in essere per il sostegno alle politiche familiari, sia per proporne di nuovi che aiutino a raggiungere l’obiettivo di migliorare l’equilibrio demografico. Come Forza Italia abbiamo intenzione di dare un importante contributo di idee e di progetti a questo genere di iniziative. Vogliamo dare seguito in Emilia-Romagna agli sforzi che in quella stessa direzione sta già dando anche il Governo nazionale, così come altre amministrazioni regionali e locali. Guardiamo peraltro con grande interesse al contributo dato dal Forum delle Associazioni familiari Emilia-Romagna con la recente presentazione del documento programmatico finalizzato alla proposta di una legge regionale su tale tematica. In particolare, riteniamo importanti le proposte in essa contenute per uno specifico piano regionale per la natalità che promuova interventi di sostegno economico-sociali-culturali che favoriscano la natalità e di sostegno alla vita nascente nonché progetti di formazione e sostegno alla genitorialità e di promozione e sostegno dell’affidamento familiare e dell’adozione di minori.”