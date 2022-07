Campanini e Vanolli (Pd): “La crisi di Governo è incomprensibile e inaccettabile per la stragrande maggioranza dei cittadini e imprese”

La crisi del governo Draghi è un fatto incomprensibile e inaccettabile per la stragrande maggioranza dei cittadini italiani e delle imprese.

In un momento già molto difficile a causa della faticosa uscita dalla pandemia, della guerra in Ucraina e dei rincari dell’energia e di molti altri beni, invece della responsabilità verso il Paese ha prevalso un presunto calcolo elettorale di alcune forze politiche – Conte e tutto il centrodestra – che hanno impedito a una personalità di capacità indiscusse e prestigio internazionale come Mario Draghi di proseguire nella sua positiva azione di governo.

Il Partito Democratico ha fatto ogni sforzo possibile per evitare questo esito nefasto e di ciò ringraziamo il Segretario nazionale Enrico Letta e i Gruppi parlamentari.

Oltre allo sconcerto per ciò che sta accadendo a livello nazionale, per il danno sul piano della credibilità internazionale e per le conseguenze sulla vita quotidiana dei nostri concittadini, soprattutto per chi si trova in situazione di precarietà e fragilità, esprimiamo la nostra preoccupazione riguardo alla realizzazione dei programmi dei Comuni, impegnati nel dare risposta alle molte attese dei cittadini e ad investire i fondi del PNRR.

E’ assolutamente indispensabile che il nostro Paese blocchi sul nascere, di concerto con la Commissione Europea, ogni tentativo di diminuzione o dilazione dei fondi assegnati all’Italia e ai suoi Enti locali e che l’amministrazione centrale dello Stato individui le soluzioni adeguate per confermare i flussi di finanziamento del PNRR ai Comuni.

Michele Vanolli, segretario cittadino del Partito Democratico

Sandro Campanini, capogruppo del Partito Democratico in comune di Parma