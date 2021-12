Campari (Lega) interroga il Ministro sulle baby gang di Parma: “Problema sottovalutato”

“L’emergenza baby gang negli ultimi anni ha trasformato il Centro di Parma, da luogo di aggregazione e di eventi culturali, in un territorio fuori controllo di cui si sono impossessati diversi ragazzi violenti che commettono aggressioni e rapine ai danni di giovani e adulti. (guarda video)

La gente è molto preoccupata ed anche i negozianti ed i ristoratori della zona si sentono continuamente minacciati. Non a caso la fotografia del Sole24Ore di oggi colloca Parma al 71° posto fra tutte le province italiane in tema di sicurezza.

Per questo ho presentato un’interrogazione al Ministro dell’Interno per palesare la situazione e per chiedere un intervento deciso a contrasto di un fenomeno troppo a lungo sottovalutato”, dice Maurizio Campari, senatore parmigiano della Lega.

“Per affrontare l’emergenza baby gang, le bande di violenti che terrorizzano il Centro di Parma, composte in buona parte da giovani stranieri, anche di seconda generazione, è fondamentale presidiare le strade sia con la polizia municipale, che con nuclei dedicati delle Forze dell’Ordine nazionali”.

Campari, nella sua interrogazione chiede in particolare che venga intensificato l’impiego del reparto di prevenzione del crimine e di aumentare i controlli sui pullman e sui treni locali e regionali per monitorare eventuali spostamenti di questi giovani verso Parma.