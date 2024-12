Campus “Blu Parma” di via Toscana: riqualificati gli spazi esterni per studentesse e studenti

Panchine, alberi, camminamenti colorati, stalli per bici e motorini e, soprattutto, spazi accoglienti nei quali incontrarsi e socializzare.

Sono questi gli elementi che caratterizzano la riqualificata area cortilizia del campus scolastico “Blu Parma” di via Toscana, inaugurata questa mattina.

Si tratta del completamento del primo lotto di un progetto di rigenerazione urbana e umana del polo scolastico di via Toscana nominato “Blu Parma” a supporto del progetto didattico “Il cortile re-inventato” che ha coinvolto l’Itis da Vinci, il Liceo Bertolucci e l’Ipsia Levi, nell’ambito di un bando del ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’area oggetto di intervento ha una superficie complessiva di 60.000 mq, in cui se ne identificano 15.000 di spazi aperti e cortili.

Del progetto complessivo il primo lotto è stato oggetto di un finanziamento da parte di Fondazione Cariparma per 600mila euro e riguarda principalmente lo spazio esterno relativo agli ingressi dell’Itis da Vinci e del Liceo Bertolucci.

Bandito il concorso di progettazione a due livelli su scala nazionale, e individuati i vincitori, si è proceduto alla progettazione della riqualificazione dell’area interna al Campus Blu Parma.

Il progetto esecutivo è stato redatto dal gruppo di progettazione vincitore composto dalle architette Francesca Giannini, Domenica Fiorini, Giulia Ghidini, Maria Chiara Manfredi e Tamara Simona Scarpellini e durante la progettazione si è provveduto a utilizzare parte del finanziamento di Fondazione Cariparma per il completamento di un laboratorio interno all’Itis da Vinci.

La direzione lavori è stata seguita dal geometra Luigi Brescia dell’ufficio Edilizia Scolastica della Provincia di Parma, mentre della sicurezza si è occupato il geometra Giuseppe Zoppi. La realizzazione dell’intervento è stata curata dall’impresa Vielle Scavi Costruzioni di Fidenza.

“La Provincia di Parma – commenta il presidente Alessandro Fadda – ha creduto, negli anni passati, nella validità di questa progettazione che, oggi, consente di consegnare alle circa 6mila persone che frequentano quotidianamente questi luoghi degli spazi esterni accoglienti e vivibili in piena sicurezza. Ringraziamo Fondazione Cariparma per essere sempre sensibile ad interventi di questa natura che hanno come obiettivo quello di rendere sempre più confortevole il tempo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze trascorrono a scuola”.

“Oggi più che mai i nostri giovani sono chiamati ad affrontare sfide complesse: dalla crisi climatica in corso, alle sempre più persistenti disuguaglianze sociali. – aggiunge il presidente di Fondazione Cariparma, Franco Magnani – Investire sui giovani significa rispondere con azioni concrete alle preoccupazioni che giustamente li affliggono e che mettono in discussione la loro certezza di un futuro sereno. Per questo, la nostra Fondazione è da sempre impegnata a offrire strumenti e opportunità che possano aiutarli a immaginare, e costruire, un domani migliore. La riqualificazione di questi spazi esterni ne è un esempio: un progetto che mira a creare luoghi sicuri, accoglienti e orientati alla condivisione, dove possano crescere idee e relazioni. Ci auguriamo che questi nuovi ambienti ispirino i giovani a credere nel cambiamento e a coltivare valori che guardano alla sostenibilità, al dialogo e al benessere comune”.

Alla cerimonia del taglio del nastro è intervenuto anche il sindaco di Parma Michele Guerra: “Si tratta di un momento molto importante per la città, per l’Itis da Vinci ed il liceo Bertolucci. In via Toscana nasce un campus nuovo che pensa alla scuola in un modo legato non solo alla tradizionale vita di aula, ma secondo una piena valorizzazione degli spazi che si trovano attorno agli edifici scolastici. In quest’area c’è anche un progetto Pnrr che sta continuando a crescere con grande forza e che ci dice che gli investimenti fatti in ambito scolastico sono i più importanti perché permettono di valorizzare al meglio la vita dei ragazzi, delle ragazze e dei loro docenti e di rendere le scuole sempre più attrattive per le realtà del mondo del lavoro. Inauguriamo un progetto che spero possa essere un modello di riferimento per altri nel territorio di Parma”.

Presenti anche i dirigenti scolastici dell’Itis Giorgio Piva, del Bertolucci Lorenzo Cardarelli e il provveditore Andrea Grossi, l’assessora comunale ai Servizi Educativi Caterina Bonetti e la consigliera provinciale delegata all’Edilizia scolastica Serena Brandini.

Nella foto il taglio del nastro da parte delle autorità intervenute insieme agli studenti da sinistra: Franco Magnani, Serena Brandini, Andrea Grossi, Caterina Bonetti, Alessandro Fadda, Michele Guerra, Lorenzo Cardarelli e Giorgio Piva.