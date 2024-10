Carenze igienico-sanitarie: multa da 2mila euro per un albergo-ristorante della Bassa

I Carabinieri del N.A.S. di Parma hanno recentemente condotto un’ispezione igienico-sanitaria presso un albergo-ristorante della Bassa Parmense, durante la quale sono emerse diverse criticità.

In particolare, sono stati rinvenuti prodotti alimentari preimballati, come preparati di pasta e spezie, con la data di scadenza ormai superata e conservati in promiscuità con altri alimenti destinati all’uso. Questa violazione riguarda le procedure di autocontrollo relative alla gestione dei prodotti deperibili, motivo per cui gli alimenti scaduti, vista la loro esigua quantità, sono stati smaltiti immediatamente tramite conferimento nei rifiuti urbani. Nei confronti del legale responsabile dell’esercizio è stata comminata una sanzione amministrativa di 2.000 euro.

L’ispezione ha fatto inoltre emergere l’omessa predisposizione all’interno del menù dell’elenco degli ingredienti o delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari. A tal fine, è stato emesso e notificato un provvedimento di diffida, volto a correggere tale mancanza.

I Carabinieri del NAS hanno altresì provveduto a segnalare all’autorità sanitaria competente le ulteriori criticità riscontrate durante l’ispezione. Queste includono l’assenza delle procedure di autocontrollo relative alle modalità di congelamento, conservazione e durabilità delle preparazioni o semilavorati alimentari, nonché lievi carenze igieniche all’interno della cucina e del deposito alimenti. È stata infine rilevata la mancata esibizione degli attestati di formazione per il personale alimentarista, addetto alla manipolazione degli alimenti.

L’intervento dei Carabinieri del NAS di Parma si inquadra nelle attività di tutela della salute pubblica e

del rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza alimentare.