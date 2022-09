Case popolari: una passeggiata in Oltretorrente per valorizzare le autogestioni

“L’appuntamento di oggi chiude il calendario degli eventi estivi dedicati alla socializzazione, che quest’anno sono stati distribuiti su diversi Comuni del territorio provinciale: tre serate di Cinema in cortile a Fidenza, le feste a Berceto e Medesano, e questa passeggiata culturale dedicata alle autogestioni”.

Così il presidente di Acer Parma, Bruno Mambriani, affiancato dall’assessore alle Politiche sociali del Comune di Parma, Ettore Brianti, ha introdotto l’iniziativa “Guidati dalla bellezza©, Perle di là da l’acqua”, la passeggiata dallo stile informale che ha coinvolto circa sessanta inquilini degli alloggi ERP gestiti da Acer Parma attraverso i riferimenti della parmigianità in Oltretorrente.

“Valorizzare questo quartiere credo che sia un dovere di ogni parmigiano – ha proseguito Mambriani – dare attenzione a chi ci aiuta a gestire al meglio i nostri fabbricati come fanno i presidenti delle autogestioni, ai quali è rivolta questa giornata, credo sia un dovere altrettanto forte. Per noi le iniziative di socializzazione sono fondamentali, perché abbiamo capito da diversi anni che è importante avere cura dei fabbricati dal punto di vista immobiliare ma è ancora più importante dare attenzione alle persone che vi abitano”.

La tradizionale festa di fine settembre promossa da Acer Parma con gli inquilini delle Case popolari, quest’anno si è dunque articolata in un format originale realizzato grazie alla collaborazione con Alessandra Toscani: la “passeggiata culturale” ha preso l’avvio dalla sede Acer di vicolo Grossardi per spostarsi poi nel parco Ducale e proseguire a gruppi di venti persone nella casa-museo di Arturo Toscanini, nel vicino oratorio delle Grazie e negli spazi della Corale Verdi. La conclusione della mattinata si è svolta all’interno del complesso dell’Annunziata e poi con un pranzo, tutti assieme, sempre in Oltretorrente. Acer Parma ringrazia sentitamente il Comune di Parma e i frati minori dell’Annunciata per l’apertura, la gestione e l’accoglienza dei luoghi visitati.