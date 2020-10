Casi covid evidenziati in sezioni Nido: attivato da subito il protocollo, chiuse le sezioni interessate

Massima attenzione e controlli costanti nei Nidi e nelle Scuole dell’Infanzia di Parma in stretta sinergia con la Ausl. Negli ultimi due giorni sono stati evidenziati due casi Covid in due sezioni: Acquerello sezione 0-6 e Aladino sezione piccoli.

Da subito è stato attivato il protocollo anticontagio Covid con la chiusura immediata nella giornata di ieri delle sezioni interessate ed è stata attivata la quarantena disposta dall’Ausl per i bambini e per il personale.

Le sezioni rimarranno chiuse da oggi fino al 12 ottobre compreso come da prescrizione Ausl, e bambini e personale verranno sottoposti a tampone.

I genitori dei bambini dei plessi interessati hanno ricevuto la comunicazione dell’attivazione del protocollo e sono stati contattati da Ausl per l’esecuzione dei tamponi.

Le attività di controllo vedono il Settore Educativi del Comune di Parma lavorare in stretta collaborazione con l’Ausl di Parma.

“Continuiamo a lavorare per mantenere e garantire la massima sicurezza per i nostri bambini, il personale e le famiglie. La collaborazione con l’Ausl e le famiglie ci permette di affrontare questi momenti delicati con tempestività. Abbiamo un protocollo da rispettare e abbiamo massima attenzione. Ringrazio le famiglie, il personale per la costante collaborazione” – ha dichiarato l’assessora all’Educazione e alla Scuola Ines Seletti.