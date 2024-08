Caso sospetto di Dengue in via Gobetti: provvedimento per disinfestazione urgente

Il Comune di Parma rende noto che, in seguito ad una segnalazione dall’Azienda USL di Parma, di un sospetto caso di arbovirosi in via Pietro Gobetti, si è reso necessario attivare il protocollo straordinario regionale per la disinfestazione della zanzara tigre.

Dalla mattina di oggi, 27 agosto 2024, dalle 6 alle 8, per tre giorni consecutivi fino al 29 agosto 2024, nella zona di via Gobetti sono previsti sia in area pubblica che in area privata (con la modalità porta a porta) trattamenti adulticidi, larvicidi e rimozione dei focolai larvali. Il protocollo prevede la disinfestazione in un’area corrispondente a un cerchio, di raggio pari a 100 metri, dall’abitazione ed eventualmente da altri luoghi dove il soggetto sospettato di aver contratto la malattia ha soggiornato, anche in aree private. È prevista inoltre l’intensificazione degli interventi di lotta alla proliferazione della zanzara. I trattamenti sono eseguiti dalla ditta incaricata Rentokil Initial spa.

La Polizia Locale, già allertata, ha provveduto ad informare la cittadinanza dell’area interessata, unitamente alla ditta incaricata.

I cittadini delle aree interessate sono stati allertati da specifica informativa e devono osservare, durante le operazioni, la chiusura delle finestre, evitare di lasciare all’aperto panni stesi, giochi bimbi, ciotole per il cibo degli animali domestici e quant’altro possa subire un deposito dei prodotti utilizzati per la disinfestazione.